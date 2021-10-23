Влада Росії зобов'язала всі месенджери реєструвати користувачів за паспортом

У Росії месенджери будуть запитувати номер телефону, а потім направляти запит оператору

Влада Росії вирішила ввести обмеження на користування додатками з обміну повідомлень. Відповідний документ уряд Росії ухвалив 20 жовтня. Нині стали відомі окремі положення щодо посилення контролю за інтернет-користувачами в РФ.

Нові правила вступлять в силу з 1 березня 2022.

У Росії месенджери будуть запитувати номер телефону, а потім направляти запит оператору. Той повинен буде протягом 20 хвилин надати інформацію про абонента з бази даних, включаючи паспортні дані. Якщо вони не співпадуть з власником облікового запису, в реєстрації відмовлять.

У разі успішної перевірки користувачеві присвоять унікальний ідентифікаційний номер. Його потрібно оновлювати при зміні оператора стільникового зв'язку. При відмові месенджер також відключить профіль користувача.

Противники рішення говорять, що таким чином Кремль намагається витіснити іноземні платформи. Водночас вітчизняні російські месенджери стануть для громадян небезпечними.

До слова, за даними інституту, 27% українців взагалі не використовують жодного месенджер. А ось тим респондентам, які користуються «комунікаційними» додатками, пропонувалося вибрати з наступних варіантів:

Viber;

WhatsApp;

Facebook Messenger;

Telegram;

Twitter.

Результати виявилися наступними. Найбільш поширеним серед населення додатком для обміну інформації став Viber, яким користуються майже 66% респондентів. Додаток лідирує серед усіх вікових груп.

Друге місце посідає Facebook Messenger, який використовують майже 35% опитаних. Проте лідирує додаток не скрізь. У віковій категорії «18-29 років» друге місце займає Telegram, який використовують 45% користувачів. Також у віковій групі «70 років і старші» опитані більше користуються WhatsApp, аніж Facebook Messenger.

Третє місце за кількістю користувачів займає Telegram – йому довіряють 24,2% користувачів. Цей додаток займає другу позицію серед вікової категорії «18-29 років».

Четверте та п’яте місце займають WhatsApp та Twitter відповідно. Цікаво, що в опитування не потрапили такі популярні засоби комунікації, як Instagram та TikTok.