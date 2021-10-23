У Києві за порушення карантину поліція оштрафувала ресторан

Поліція провела перевірку ресторану після скарги киян

У Києві за порушення карантинних обмежень оштрафували ресторан, що розміщений на вулиці Мала Житомирська. Про це голова Комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив у Facebook.

Радуцький нагадав, що у столиці нині діють обмеження «помаранчевої» зони. Це означає дотримання маскового режиму та соціальної дистанції. Він закликав громадян, які стали свідками порушень карантинних вимог у спортклубах, ресторанах, розважальних закладах, повідомляти до Нацполіції та Держспоживслужби.

За його словами, перевірку ресторану на вулиці Мала Житомирська здійснили за скаргою киян.

«Комісія провела перевірку закладу та виявила наступні порушення: відвідувачі та персонал пересуваються закладом без масок, відсутнє маркування для дотримання соціальної дистанції у черзі, не виконується регулярне вологе прибирання приміщень, миття та дезінфекція поверхонь, не проводиться температурний скринінг відвідувачів та працівникам перед початком робочої зміни, столи розміщені ближче ніж 1,5 м та за ними розміщуються більш як чотири особи», – написав Радуцький.

Він повідомив, що за результатом перевірки працівники поліції склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною першою статті 43-3 Кодексу України про адміністративне правопорушення (Порушення правил щодо карантину людей). Власнику закладу загрожує штраф від 17 тис. грн до 170 тис. грн. Остаточне рішення за суддями.

«Якщо так відпрацьовувати кожен сигнал, дотримуватись правил карантину будуть набагато більш дисципліновано та ретельно», – заявив Комітету Ради з питань здоров'я нації.

Як повідомлялося раніше, у разі ухвалення рішення про перехід Києва до «червоної зони» у столиці діятиме низка обмежень. Про це повідомив під час пресбрифінгу перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Як відомо, днями Київ потрапить до «червоної» зони карантину. Наразі столиця перебуває у «помаранчевій» зоні.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

Зокрема, з 23 жовтня до 8 листопада буде припинено навчання у столичних школах. Канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.

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