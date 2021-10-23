Бюджет-2022. Нардеп Абрамович пояснив, як забезпечити якісні медичні послуги

Фінансування програми державних гарантій медичного обслуговування населення має бути на рівні, не меншому 5% ВВП

Медикам необхідно забезпечити гідну заробітну плату, а пацієнтам – якісну і доступну медичну допомогу. Таку думку висловив народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ігор Абрамович, коментуючи реєстрацію у Верховній Раді депутатського запиту до прем’єр-міністра стосовно необхідності забезпечення у 2022 році фінансування програми державних гарантій медичного обслуговування населення на рівні, не меншому 5% ВВП.

Зокрема, парламентар звернув увагу, що саме від обсягу видатків Державного бюджету на програму медичних гарантій залежить, наскільки доступною та якісною буде медична допомога для пацієнтів та яку заробітну плату отримуватимуть медичні працівники.

«Програма медичних гарантій – це бюджетна програма, за якою держава оплачує лікарням надані пацієнтам медичні послуги. Відповідно, від затвердженого обсягу державного фінансування залежить, який спектр медичних послуг лікувальний заклад зможе безоплатно надати пацієнту та за якими тарифами такі послуги оплачуватимуться державою. У свою чергу, що більшими будуть тарифи, то більший дохід отримає медичний заклад, й тим більше у нього буде можливостей для підвищення заробітної плати своєму медичному персоналу», – роз’яснив нардеп.

Із цією метою, за словами нардепа, законом «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» чітко встановлено, що обсяг коштів Державного бюджету на програму медичних гарантій повинен становити не менше 5 % валового внутрішнього продукту.

«Норма про 5 % ВВП, це не яка-небудь моя чи колег по парламенту примха. По-перше, це вимога закону. А, по-друге, це рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров’я, відповідно до висновку якої національна система охорони здоров’я будь-якої країни не може належним чином забезпечити надання якісної медичної допомоги населенню за умов її фінансування на рівні меншому, ніж 5% ВВП», – резюмував нардеп.

У зв’язку з чим парламентар висловив сподівання, що при підготовці проекту Державного бюджету на наступний рік до другого читання Уряд знайде можливості для збільшення фінансування програми медичних гарантій й таким чином стане надійним тилом для медичних працівників та пацієнтів в сьогоднішній боротьби з пандемією коронавірусу.

Як відомо,1 квітня, стартувала нова Програма медичних гарантій. У 2021 році Програму розширили та деталізували. Як повідомляє Національна служба здоров’я України, для пацієнтів таке розширення означає зручніший та зрозумілий маршрут за цими послугами.

У Програмі медичних гарантій передбачено 35 пакетів медичних послуг. Бюджет Програми на 2021 рік становить 123,5 млрд грн.

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня вартість надання медичної допомоги при пологах зросте на 2 тисячі гривень і становитиме 10 382 гривень.

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