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    Названо найпопулярніші месенджери в Україні

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    Названо улюблені месенджери українців - Названо найпопулярніші месенджери в Україні

    Названо улюблені месенджери українців

    Фото з відкритих джерел

    Якими месенджерами найчастіше користуються українці

    Далеко не всі українці користуються спеціальними додатками для спілкування в інтернеті. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інститут соціології, яке проводилося у лютому 2021 року.

    За даними інституту, 27% українців взагалі не використовують жодного месенджер. А ось тим респондентам, які користуються «комунікаційними» додатками, пропонувалося вибрати з наступних варіантів:

    • Viber;
    • WhatsApp;
    • Facebook Messenger;
    • Telegram;
    • Twitter.

    Результати виявилися наступними. Найбільш поширеним серед населення додатком для обміну інформації став Viber, яким користуються майже 66% респондентів. Додаток лідирує серед усіх вікових груп.

    Друге місце посідає Facebook Messenger, який використовують майже 35% опитаних. Проте лідирує додаток не скрізь. У віковій категорії «18-29 років» друге місце займає Telegram, який використовують 45% користувачів. Також у віковій групі «70 років і старші» опитані більше користуються WhatsApp, аніж Facebook Messenger.

    Третє місце за кількістю користувачів займає Telegram – йому довіряють 24,2% користувачів. Цей додаток займає другу позицію серед вікової категорії «18-29 років».

    Четверте та п’яте місце займають WhatsApp та Twitter відповідно. Цікаво, що в опитування не потрапили такі популярні засоби комунікації, як Instagram та TikTok.

    Ще один цікавий факт: згідно з дослідженням, Telegam та WhatsApp більше використовують жителі міст. Telegram – 28% у містах та 16% у селах; WhatsApp – 25% серед міського населення та 12% серед сільського.

    Джерело: 24 канал

    Теги: Facebook Telegram Twitter Instagram WhatsApp
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