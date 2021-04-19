Названо найпопулярніші месенджери в Україні

Якими месенджерами найчастіше користуються українці

Далеко не всі українці користуються спеціальними додатками для спілкування в інтернеті. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інститут соціології, яке проводилося у лютому 2021 року.

За даними інституту, 27% українців взагалі не використовують жодного месенджер. А ось тим респондентам, які користуються «комунікаційними» додатками, пропонувалося вибрати з наступних варіантів:

Viber;

WhatsApp;

Facebook Messenger;

Telegram;

Twitter.

Результати виявилися наступними. Найбільш поширеним серед населення додатком для обміну інформації став Viber, яким користуються майже 66% респондентів. Додаток лідирує серед усіх вікових груп.

Друге місце посідає Facebook Messenger, який використовують майже 35% опитаних. Проте лідирує додаток не скрізь. У віковій категорії «18-29 років» друге місце займає Telegram, який використовують 45% користувачів. Також у віковій групі «70 років і старші» опитані більше користуються WhatsApp, аніж Facebook Messenger.

Третє місце за кількістю користувачів займає Telegram – йому довіряють 24,2% користувачів. Цей додаток займає другу позицію серед вікової категорії «18-29 років».

Четверте та п’яте місце займають WhatsApp та Twitter відповідно. Цікаво, що в опитування не потрапили такі популярні засоби комунікації, як Instagram та TikTok.

Ще один цікавий факт: згідно з дослідженням, Telegam та WhatsApp більше використовують жителі міст. Telegram – 28% у містах та 16% у селах; WhatsApp – 25% серед міського населення та 12% серед сільського.

Джерело: 24 канал