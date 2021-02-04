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    У світі

    Влада Сомалі оголосила надзвичайний стан через нашестя сарани

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    Пустельна сарана здатна долати за добу до 150 кілометрів, спустошуючи все на своєму шляху - Влада Сомалі оголосила надзвичайний стан через нашестя сарани
    Пустельна сарана здатна долати за добу до 150 кілометрів, спустошуючи все на своєму шляху

    Вітри та дощі створили сприятливі умови для розмноження пустельної сарани

    У Сомалі ввели надзвичайний стан через нашестя пустельної сарани.

    Про це 4 лютого повідомляє місцевий новинний портал Garowe.

    Надзвичайний стан оголошено міністерством сільського господарства Сомалі, при цьому найбільш критична ситуація складається в південних районах країни.

    Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO) попередила, що вітри та дощі створили сприятливі умови для розмноження пустельної сарани.

    «Комахи швидко освоюють усе нові райони, що створює загрозу втрати врожаю», – сказано в заяві Організації.

    Відзначимо, що пустельна сарана є найнебезпечнішим шкідником з усього сімейства цих комах. Орди комах здатні долати за добу до 150 кілометрів, спустошуючи все на своєму шляху.

    До слова, у М'янмі військові ввели надзвичайний стан.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище надзвичайний стан Сомалі Африка влада
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