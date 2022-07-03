Внаслідок нападу акули у Хургаді загинула друга жінка

Подробиць про жінку, яка загинула від укусу акули поки немає

Про першу загиблу – 68-річну громадянку Австрії стало відомо 2 липня

Вже друга жінка загинула внаслідок нападу акули у Хургаді. Про це повідомило Міністерство довкілля Єгипту, передає Daily News Egypt.

Жодних подробиць про загиблу наразі не відомо.

«Міністр навколишнього середовища Ясмін Фуад одразу після отримання інформації про напад акули на двох жінок, які плавали в районі курорту Сахль-Хашиш у Хургаді, доручила сформувати робочу групу фахівців заповідників Червоного моря. Фахівці вивчають обставини інциденту з метою точно встановити причини поведінки акули, що спричинила загибель двох жертв. Міністерство приносить співчуття сім'ям двох жертв», – повідомили у міністерстві.

Про першу загиблу – 68-річну громадянку Австрії стало відомо 2 липня.

Туристка була у воді, коли на неї напала акула. На очах у інших відпочиваючих жінка залишилася без руки та ноги, а море забарвилося у нехарактерні кольори.

Про напади акул на туристів у Єгипті не було чути більше 10 років. 2010 року було зафіксовано п'ять нападів. Загинула громадянка Німеччини, постраждали троє мешканців Росії та один – України.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва запровадили карантин через сказ у куниці. За червень 2022 року зареєстровано вже два випадки сказу на території Києва. Перший випадок був зареєстрований у Печерському районі столиці.