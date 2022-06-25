На столичній Солом'янці запроваджено карантин: що сталось

За червень 2022 року зареєстровано вже два випадки сказу на території Києва

У Солом'янському районі Києва введено карантин через сказ у куниці

У Солом'янському районі Києва запроваджують карантин через сказ у куниці. Про це повідомили у Головному управлінні Держспоживслужби у Києві.

Зокрема, на засіданні регулятора було вирішено запровадити карантинні обмеження на території обмеженій вулицями з перетинами:

просп. Лобановського з вул. Головка;

вул. Головка з вул. Солом’янська;

вул. Солом’янська з вул. Протасів Яр;

вул. Протасів Яр з вул. М. Грінченка;

вул. М. Грінченка з вул. Брожка;

вул. Брожка з просп. Лобановського.

Загрозливою зоною визначають житлові та паркові масиви Солом'янського району, що прилягають до зони карантинних обмежень.

«Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві спільно з Об’єднанням ветеринарної медицини в м. Києві забезпечує організацію проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу в зоні карантинних обмежень та загрозливій зоні. Також, не допускається проведення виставок та інших видовищних заходів за участі собак в зоні карантинних обмежень та загрозливій зоні», – пояснили в Держпродспоживслужбі.

Коли востаннє у Києві було запроваджено карантин

За червень 2022 року зареєстровано вже два випадки сказу на території Києва. Перший випадок був зареєстрований у Печерському районі столиці. 8 червня до відділу боротьби зі сказом тварин був доправлений труп безпритульного кота. За результатами експертизи, у тварини виявили ознаки сказу. Тоді в Печерському районі запровадили карантинні обмеження. Житлові та паркові масиви Печерського та Голосіївського районів визнали загрозливою зоною.

За 2020 рік на території Києва було зареєстровано шість випадків захворювання на сказ, за 2021 рік – сім випадків.

Як відбувається зараження сказом

Зараження сказом відбувається через пошкоджені шкірні покриви або слизові оболонки під час укусу або ослинення.

Якщо вкусила тварина, фахівці радять рясно промити рану водою з милом та звернутись до лікаря.

Щоб запобігти зараженню домашніх тварин на сказ, їм необхідно щорічно робити профілактичні щеплення, а також дотримуватись правил утримання.

Нагадаємо, що влада вирішила контролювати кількість безпритульних тварин. Їх будуть виловлювати, проводити ветеринарні огляди, а за необхідності надавати ветеринарну допомогу, вакцинувати, проводити біостерилізацію та інші санітарні заходи.

Як відомо, нещодавно президенту України Володимиру Зеленському подали електронну петицію про заборону розведення домашніх тварин на період воєнного стану та протягом 5 років після його завершення. Також громадяни закликали главу держави встановити відповідальність за порушення заборони – штраф від 8 500 до 68 тисяч грн.