Вівчарка Байдена вдруге за місяць вкусила людину біля Білого дому

Мейджор і раніше проявляв агресію до персоналу й охорони Білого дому

Пес президента США Мейджор і раніше проявляв агресію до персоналу й охорони Білого дому

Постраждав співробітник Служби національних парків

Одна з двох німецьких вівчарок президента США Джо Байдена і його дружини Джилл, Мейджор, знову вкусила людину.

Про це у вівторок, 30 березня, повідомив телеканал CNN.

Відзначається, що інцидент стався на південній галявині Білого дому. Цього разу постраждав співробітник Служби національних парків.

«Так, Мейджор вкусив людину під час прогулянки. Ця людина була оглянута медичною службою Білого дому. Вона не отримала серйозних травм і повернулася до роботи», – цитує телеканал слова представника першої леді Майкла Лароси.

При цьому Ларос зазначив, що Мейджор ще не звик до нової обстановки після повернення.

Нагадаємо, на початку березня вівчарок Байдена виселили з Білого дому за погану поведінку, проте вже минулого тижня їх повернули назад.

Агресивною поведінкою відзначився Мейджор. Анонімні джерела повідомили CNN, що Мейджор стрибав, гавкав та кидався на співробітників Білого дому і служби безпеки.

Як повідомлялося, Джо та Джилл Байдени перевезли до Білого дому двох вівчарок. Обидва собаки переїхали у Білий дім у січні 2021 року.

До слова, у листопаді 2020 року у Джо Байдена, який граючись з однією зі своїх собак отримав травму ноги, лікарі діагностували тріщини в двох кістках правої щиколотки.

Зазначимо, з родиною Байденів проживають дві німецькі вівчарки, Чемп і Мейджор, якого Байдени взяла з притулку.