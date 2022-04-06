Водій, що в’їхав у посольство РФ в Бухаресті, закликав зупинити звірства в Україні: деталі

Румун Дрегіч перед інцидентом закликав бути нині всім українцями, щоб зберегти майбутнє цивілізації

«Так сумно, що демократичний світ не реагує швидко і твердо, щоб покарати кровожерного диктатора»

Богдан Дрегіч, що спрямував автівку у ворота посольства Російської Федерації в Бухаресті у своєму останньому пості закликав зупинити звірства в Україні.

«Нам всім варто вважати себе українцями, поки не закінчиться ця жахлива війна, яка загрожує всьому людству!», – написав він.

Дрегіч повідомив, що у 2019 році святкував із родиною в Києві день народження й після тижнів війни та потенційної ядерної загрози на українськими містами «нічого від цього щастя не залишилось».

«Минули жахливі тижні глобальної війни, Київ був обложений садистськими загарбниками, із примарою апокаліптичного ядерного удару над великими містами України», – написав він.

Драгіч назвав Путіна клоном Гітлера й закликав зупиняти звірства в ефективний спосіб.

«В Україні відбуваються жахливі масові вбивства, мільйони жертв ховаються в країнах, які ще не бомбардували, які ще не постраждали від стихій світової війни, яка може стати кінцем людської цивілізації…Так сумно, що демократичний світ не реагує швидко і твердо, щоб відновити мир, швидко покарати кровожерного диктатора, показати, що існує людська солідарність, показати, що остання світова війна більше не може бути і що ця Планета не може бути знищена людьми, тому що жахи історії більше не можуть повторюватися», – йдеться в його останньому повідомленні.

Дрегіч зазначив також, що центри допомоги українським біженцям повинні розміщуватися у будівлях російських посольств.

«Я із захопленням спостерігав за величезними демонстраціями засудження путінської навали, які відбувалися в Празі та інших мегаполісах цивілізованого світу. І все ж каральні заходи, вжиті проти путінської Росії, ще недостатні та ефективні в короткостроковій перспективі. В Україні щомиті гинуть невинні люди. Чому не вислали російських дипломатів, чому посольства російського диктатора не перетворили на центри для українських біженців? Якщо зараз ми не оголосимо себе всі українцями і не будемо солідарно мати майбутню людську цивілізацію, то у нас не буде іншого шансу, бо ми переживемо апокаліптичний кінець», – йдеться у повідомленні Дрегіча.

«Будьмо нині всі українцями, щоб зберегти майбутнє нашої цивілізації», – написав Дрегіч.

Однак румунські ЗМІ також повідомляються, що Дрегіч був фігурантом кримінальної справи й підозрювався у сексуальних домаганнях. Йому був заборонений виїзд із країни до 16 травня 2022 року. Розслідування ще тривало.

Також Дрегіч був активістом і президентом організації TATA.

Нагадаємо, у Бухаресті в огорожу російського посольства в’їхав автомобіль, за кермом якого був Богдан Дрегіч, президент асоціації TATA, громадської організації, яка підтримує права батьків на своїх дітей у контексті шлюборозлучного процесу, передає кореспондент «Главкома». Водій загинув на місці.