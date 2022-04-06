Це війна цивілізації проти дикого середньовічного варварства

Українські військові навіть з полоненим ворогом обходяться гуманно

Другий місяць ми з вами долаємо повномасштабне вторгення московської орди. За цей час, мабуть, кожен з вас задавався питанням – чому так? Чому ця війна така жорстока, цинічна і дикунська?

У 21 столітті.

Відповідь водночас і складна, і проста.

Це не війна двох держав і не війна народів. Це війна цивілізації і дикого середньовічного варварства.

Як мінімум 5 ознак точно про це свідчать:

Перше. Переважна більшість російського суспільства підтримує цю війну. Тобто підтримує масове вбивство цивільного населення.

Натомість українське суспільство, українські військові навіть з полоненим ворогом обходяться гуманно. Ми даємо можливість їм зв‘язатись з рідними, тримаємо у нормальних умовах згідно всіх норм міжнародного права.

Друге. Заради чого люди готові терпіти поневіряння? Більшість російського суспільства, згідно з опитуваннями, готова до економічної кризи та поневірянь заради того, щоб знищити нас і завоювати нашу землю.

Натомість українці готові терпіти поневіряння заради свободи.

Херсонці відмовились від так званої російської гуманітарної допомоги, ладні були померти, але не стати рабами, не бути завойованими.

Третє. Мародерство – характерна риса російських вояк. Вони вигрібають з наших домівок навіть хатнє майно, знімають з вбитих цивільних прикраси і везуть це все додому. Уявіть рівень культури людини, яка може цим всім пограбованим користуватись.

Натомість наші люди віддають останнє ближньому, якщо той залишився внаслідок війни без житла чи засобів до існування.

Четверте. Жорстоке ставлення до тварин. Зараз, коли триває зачистка і розмінування звільнених у київській області міст, нашим військовим трапляються жорстоко вбиті ворогом тварини. Невже серед них російські військові теж шукали фашистів?

І згадайте на противагу як наші люди, залишаючи через ракетні обстріли свої міста, рятували тварин.

П'яте. Варварська армія тисне кількістю і силою. Натомість українська армія – інтелектуальна. Ми воюємо маючи тактику, стратегію, використовуючи маневри. Власне, в цьому наша перевага.

Двобій цивілізації і варварства – складний. Іноді так буває, що дика сила перемагає цивілізованість, культуру, освіту.

Але у нас з вами зараз вдалий історичний момент – ми водночас і цивілізовані, і сильні.

Ми точно переможемо цю дику московську орду.

Але ми повинні перемогти і залишитися при цьому цивілізованими.

Джерело: блог Ганни Маляр

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