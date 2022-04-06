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    Події в Україні

    Евакуація 6 квітня: погоджено 11 гуманітарних коридорів

    З Маріуполя можливий виїзд на власному транспорті - Евакуація 6 квітня: погоджено 11 гуманітарних коридорів
    З Маріуполя можливий виїзд на власному транспорті
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні можна буде виїхати із Запорізької, Донецької та Луганської областей

    В Україні 6 квітня погодили роботу 11 гуманітарних коридорів. Вони діятимуть у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Про маршрути розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

    Евакуаційні коридори

    • З Маріуполя до Запоріжжя – на власному транспорті.
    • З Бердянська до Запоріжжя. На власному транспорті, але також відправлять автобуси із Запоріжжя.
    • З міста Токмак до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
    • З Енергодара до Запоріжжя – на власному транспорті.
    • З міста Гуляйполе до Запоріжжя. Люди їхатимуть на власному транспорті, а також відправлять автобуси із Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
    • З Мелітополя до Запоріжжя. На власному транспорті та відправлять автобуси із Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
    • З Сєвєродонецька до Бахмута. Місце зборів: проспект Хіміків, 28
    • З Лисичанська до Бахмута. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
    • З Попасної до Бахмута. Місце зборів: вул. Первомайська, 42
    • З Рубіжного до Бахмута.
    • З селища Гірське до Бахмута. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

    Нагадаємо, напередодні із Маріуполя вдалося вирватися 1 496 людям: Верещук підсумувала роботу гуманітарних коридорів 5 квітня.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна окупація Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    Евакуація 6 квітня: погоджено 11 гуманітарних коридорів