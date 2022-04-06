ЗМІ: кожен третій російський військовий із бригади «бучанських катів» раніше воював у Сирії

Представники 155-ї бригади окупували Бучу, Ірпінь та Гостомель на Київщині, де після себе залишили сотні вбитих цивільних українців

У середньому кожен третій російський військовий зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ВМФ Росії раніше воював у Сирії, захищаючи режим Башара Асада. Про це йдеться в розслідуванні «Слідство.Інфо».

За даними української розвідки, саме представники 155-ї бригади окупували Бучу, Ірпінь та Гостомель на Київщині, де після себе залишили сотні вбитих цивільних українців.

Опрацювавши списки 155-ї Тихоокеанської бригади, які раніше опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України, журналісти дізналися, що ці окупанти раніше воювали у Сирії.

У цих списках є імена та персональні дані 82 російських військових із цього військового формування. Щонайменше 24 з них були учасниками війни у Сирії, де Росія підтримувала злочинний режим Башара Асада.

Це свідчить про те, що в середньому кожен третій морський піхотинець Тихоокеанського флоту РФ, чиї дані є у списку розвідки, воював у Сирії. Інші окупанти не могли брати участь у сирійській війні через свій вік, бо тоді ще вчилися у школі або училищах.

Журналісти з’ясували, що значна кількість окупантів зі складу цієї бригади, чиї імена є у списку, народилися у 1998-2002 роках. Тобто зараз їм 20-25 років. До того ж, як раніше виявили журналісти, ці 20-річні окупанти хваляться у своїх соцмережах, що відрізають вуха українцям та погрожують вбивствами та знущаннями.

У 2015 році російські війська вторглися на територію Сирії, де тривала громадянська війна. Путін відправив туди приблизно 4 тисячі своїх солдатів на підтримку режиму Башара Асада, який воював із місцевими протестувальниками.

Російські війська запам'яталися бомбардуваннями мирного населення, цивільних об’єктів та гуманітарних коридорів. Також росіяни використовували у Сирії заборонену зброю – фосфорні бомби – та здійснювали хімічні атаки густонаселених регіонів.

Нагадаємо, що рашисти залишали у квартирах Бучі розтяжки, якщо знаходили українську символіку.

Додамо, що Держдеп підтверджує: Кремль і Путін чудово знали, що коїлось у Бучі.

На відео з дрона потрапив момент розстрілу мирних жителів у Бучі.

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