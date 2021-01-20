Аваков попросив у Кабміна гроші на Covid-вакцинацію

Виділення коштів внесуть до порядку денного наступного засідання уряду

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів і Міністерству охорони здоров’я розглянути виділення коштів Міністерству внутрішніх справ для Covid-вакцинації. Про це йшлося на засіданні уряду.

«Протокольне доручення. Відповідно до нашої розмови на апаратній нараді, МВС разом з Мінфіном та МОЗом, відповідно до пункту 24 статті 14 Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік, забезпечити невідкладне внесення в основному порядку на розгляд уряду проєкт акту щодо виділення коштів Міністерству внутрішніх справ для вакцинування груп населення з критичним ризиком інфікування проти гострої респіраторної хвороби Covid-19 та професійних груп», ‒ сказав Арсен Аваков.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин.

МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 січня, виявлено 4 383 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 011 осіб, летальних випадків – 212, одужало – 14 501 особа. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 172 038 осіб, одужало – 900 749 осіб, летальних випадків – 21 258, проведено ПЛР-тестувань – 6 009 914.