Зворотній бік вакцинації. Людство опинилось на межі «моральної прірви»

25 доз на всю Гвінею. Чи справедливо це?

Світ опинився на межі «катастрофічної моральної прірви» через нерівну політику щодо доступності вакцин від коронавірусу. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус. Він підкреслив: це нечесно, коли молоді та здорові люди в заможних країнах отримують ін'єкції, а люди з групи ризику у бідніших державах – ні.

За словами очільника ВООЗ, понад 39 млн доз вакцин вже розподілено серед 49 багатших країн, а ось на одну бідну припало лише 25 доз (йдеться про Гвінею, яка почала щеплювати громадян експериментальною вакциною виробництва РФ Sputnik V. Цю першу поставку країна отримала у перших числах січня і вакцинувала 25 своїх високопосадовців. Днями Гвінея отримала ще одну поставку – ще 30 доз, – «Главком»). Тедрос також наголосив, що нерівномірний розподіл вакцин серед країн значно відтягне у часі подолання пандемії.

Заможна Німеччина щепила вже понад мільйон своїх громадян, тоді як Гвінея вакцинувала лише 25 високопосадовців експериментальною російською вакциною. На фото 101-річна мешканка будинку престарілих Едіт Квойцалла. Хальберштадт, Німеччина (фото: dpa)

«Підхід «я перший»

Тедрос зауважив: «Буду відвертим: світ перебуває на межі катастрофічного морального провалу і ціна цього провалу буде оплачена життями та засобами існування в найбідніших у країнах. Підхід «я перший» виявиться самознищувальним для людства, оскільки він підніме ціни (на вакцини) та заохотить накопичення. Зрештою, ці дії лише продовжать пандемію, обмеження, необхідні для її стримування, а отже, і людські та економічні страждання». Ці слова цитує ВВС.

Глава ВООЗ закликав багаті держави фінансово підтримати ініціативу Covax, завдяки якій у лютому перші партії доз вакцини повинні отримати бідні країни та країни, що розвиваються. «Мій заклик до усіх держав-членів ВООЗ полягає у забезпеченні того, щоб до Всесвітнього дня охорони здоров'я 7 квітня вакцини від Covid-19 були у кожної країни – як символ надії на подолання і пандемії, і нерівності у сфері глобальної охорони здоров'я», – сказав Тедрос.

На даний момент більше 180 країн долучилися до ініціативи Covax, яку підтримують ВООЗ та міжнародні групи з поширення вакцин. Його мета – об'єднати країни в один блок, щоб вони мали більше повноважень для ведення переговорів з фармацевтичними компаніями.

92 країни – всі з низьким або середнім рівнем доходу – отримуватимуть вакцини за рахунок фонду, профінансованого донорами. «Ми забезпечили два мільярди доз від п'яти виробників, і ми прагнемо розпочати поставки в лютому», – додав Тедрос.

Тедроса Аданома Гебреісуса, який закидає заможним країнам жадібність до вакцин, розкритикували за бездіяльність на початку пандемії (Фото Council on Foreign Relations)

Реакція на заяву очільника ВООЗ

Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок так відреагував на слова Тедроса: «Великобританія є найбільшим у світі фінансовим прихильником глобальної програми забезпечення доступу до вакцин у всіх країнах світу. Країна надала найбільшу фінансову підтримку цим міжнародним зусиллям, щоб забезпечити всім доступ до вакцин».

Уряд Великобританії справді виділив 548 млн фунтів стерлінгів ($734 млн) на програму Covax.

За даними уряду, понад чотири мільйони людей у Великобританії вже отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу: у першу чергу щепитися пропонують людям, яким виповнилося 70 років, а також іншим особам з групи ризику.

Минулого місяця у Глобальному альянсі з вакцин та імунізації (GAVI) заявили, що багаті країни накопичують дози вакцин від Covid-19, тоді як люди, які живуть у бідних країнах, лишаються ні з чим. Так також зазначили, що якщо ситуація, яка є зараз, не зміниться, то майже 70 країн із низьким рівнем доходу зможуть найближчим часом вакцинувати лише кожного десятого.

У Канаді різко відповіли на таку заяву – там підкреслили, що країна замовила кількість вакцин, достатню для захисту лише кожного канадця п'ять разів. Міністр міжнародного розвитку Канади Каріна Гулд спростувала звинувачення у тому, що країна накопичує вакцини, і підкреслила, що будь-яке обговорення надлишку є «гіпотетичним», оскільки весь обсяг замовлених доз не був доставлений. Вона також нагадала, що Канада надала 485 млн канадських доларів ($380 млн) для допомоги країнам, що розвиваються, аби ті впоралися з Covid-19.

У відповідь на закиди ВООЗ міністр міжнародного розвитку Канади Каріна Гулд нагадала, що її країна долучилася до фінансування вакцинації громадян бідних країн (фото: ukrnews.ca)

Водночас на адресу ВООЗ також прилетіла критика – з боку групи міжнародних експертів, очолюваної колишнім прем'єром Нової Зеландії Хелен Кларк та екс-президентом Ліберії Елен Джонсон-Серліф. Там зазначили, що не лише Китай, а й ВООЗ мали б діяти оперативно на ранніх стадіях спалаху коронавірусу. Зокрема, експерти дорікнули тим, що організація оголосила глобальну надзвичайну ситуацію 30 січня 2020 року – тоді як перші випадки офіційно фіксувалися у Китаї на початку грудня 2019-го. «Глобальна система оповіщення про пандемію не відповідає своїй меті. Саме Всесвітня організація охорони здоров’я має виконувати цю роботу», – підкреслили експерти.

Covax і Україна

Україна в рамках ініціативи Covax підписала технічні документи про надання 8 млн доз вакцини від Covid-19, які повинні надійти орієнтовно навесні 2021 року, причому разом зі шприцами та холодильним обладнанням.

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Змогу провакцинуватися безоплатно в рамках глобальної ініціативи Covax матимуть 4 млн українців. Головний державний санлікар Віктор Ляшко пообіцяв, що перші дози в Україну надійдуть у лютому, причому це буде не китайська вакцина, а одна із західних.

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Covax – світова ініціатива задля імунізації проти Covid-19 та подолання гострої фази пандемії. Її створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (GAVI) за участю таких партнерів, як Коаліція інновацій із готовності до епідемії та ВООЗ. Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI) – партнерство низки приватних і урядових організацій, метою якого заявлено збільшення доступності дитячої вакцинації в бідних країнах. В альянсі GAVI беруть участь, в тому числі, уряди деяких розвинених країн, ВООЗ, ЮНІСЕФ, Всесвітній банк, компанії-розробники і виробники вакцин з різних країн, дослідні та технічні агентства, громадські організації, різні фонди, серед яких Фонд Білла і Мелінди Гейтс та інших філантропів.

Наталія Сокирчук, «Главком»