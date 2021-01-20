56% українців не готові вакцинуватися від Covid-19 – опитування

Крім того, 52% українців не планують щепитися навіть безкоштовною вакциною

Разом з тим більшість українців не хочуть зробити щеплення від коронавірусу, навіть безкоштовно

Понад половина українців не готові зробити щеплення від коронавірусу. Навіть якщо буде офіційна безкоштовна вакцинація. Про це свідчать результати опитування, проведеного 14-16 січня соціологічною групою «Рейтинг».

Так, 56% опитаних не готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, 39% – готові.

Крім того, 52% українців не готові щепитися, якщо вакцина буде безкоштовною. Готові вакцинуватися безкоштовно – 43%.

Підтримка безкоштовної вакцинації у динаміці впала, оскільки у листопаді безкоштовне щеплення підтримували 55%.

Натомість кількість тих, хто готовий прищепитися платною вакциною дещо зросла. Противників вакцинації відносно більше серед представників середньої вікової групи (30-49 років), жінок, мешканців малих міст та тих, хто не боїться захворіти.

Фото: соцопитування

Опитування проводилося 14-16 січня. Було опитано 1600 респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. Методом опитування було телефонне інтерв'ю в усіх регіонах України.

Нагадаємо, що у грудні 40% українців відмовлялися вакцинуватися від Covid-19.