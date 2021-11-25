  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ВООЗ скликає екстрену нараду через новий штам Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Завтра чиновники зберуться для обговорення ситуації - ВООЗ скликає екстрену нараду через новий штам Covid-19
    Завтра чиновники зберуться для обговорення ситуації
    Фото з відкритих джерел

    Черговий варіант коронавірусу вже назвали найнебезпечнішим з усіх

    Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці і Ботсвані. Передбачається, що новий штам поширюється швидше, ніж вважалося раніше. Про це повідомляє Financial Times.

    Зустріч відбудеться в п'ятницю, 26 листопада, на ній буде обговорюватися так званий варіант B.1.1.529 Sars-Cov-2.

    Директор Центру епідемічного реагування та інновацій в Південній Африці Туліо де Олівейра заявив, що він «стурбований» і що він обговорював новий варіант із чиновниками ВООЗ на початку цього тижня, які вирішили скликати надзвичайну нараду.

    За його оцінкою, близько 90% нових випадків захворювання в південноафриканському регіоні Гаутенг, в який входить Йоганнесбург, викликані новим варіантом.

    «Будь-який новий варіант, здатний ухилятися від вакцин або поширюватися швидше, ніж «Дельта», може стати серйозною проблемою на шляху виходу світу з пандемії», – заявив він.

    Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

    Читайте також:
    Теги: ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ВООЗ скликає екстрену нараду через новий штам Covid-19