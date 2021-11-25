Covid-19 часто стає причиною серцевих нападів: роз’яснення МОЗ
Коронавірус викликає пошкодження серцевого м'яза (міокарда) та порушення функції серця
Проблеми із серцево-судинною системою виникають у близько 20% госпіталізованих хворих на Covid-19. А ті, хто вже мали серцеві хвороби, більш вразливі до тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Попри те, що Covid-19 в першу чергу впливає на дихальні шляхи, серцево-судинна система також перебуває під прицілом.
«Захворювання спричиняє ушкодження міокарда і порушення функції серця. Йдеться про вплив на серцевий м’яз, що спричиняє запалення міокарда, а у важких випадках – утворює навіть рубці. Окрім того, запалення міокарда може спричиняти так званий «цитокіновий шторм». Останній – потенційно летальна реакція імунної системи», – сказано у звіті МОЗ.
Зазначається, що коронавірусна хвороба може також викликати запалення в оболонці кровоносних судин, які транспортують кров по всьому тілу. Це може призвести до утворення тромбів та підвищенню ризику ішемії чи інсульту.
У МОЗ додають, що наразі ще тривають дослідження щодо того, як саме коронавірусна інфекція спричиняє розвиток міокардиту та є частою причиною серцевої недостатності.
Нагадаємо, 25 листопада в Олександрівській лікарні Києва помер Олександра Омельченко. 83-річний ексмер столиці тяжко хворів на коронавірус.
Нагадаємо, за оцінками Академії наук, Україна пройшла пік смертності від коронавірусу. Ще Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні.
Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.
- Третя доза. Українці вимагають, імунологи рекомендують, уряд гальмує
- Марш антивакцинаторів: РНБО заявляє про російський слід
- Вакциновані в реанімації. Чому це – нормально
- Країна як на голках. Рік вакцин у фактах і цифрах
- Федір Лапій: Вакцинованих від Сovid-19 дітей в Україні більше 2 тис. Ускладнень не зафіксовано