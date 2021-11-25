Covid-19 часто стає причиною серцевих нападів: роз’яснення МОЗ

Коронавірус викликає пошкодження серцевого м'яза (міокарда) та порушення функції серця

Проблеми із серцево-судинною системою виникають у близько 20% госпіталізованих хворих на Covid-19. А ті, хто вже мали серцеві хвороби, більш вразливі до тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Попри те, що Covid-19 в першу чергу впливає на дихальні шляхи, серцево-судинна система також перебуває під прицілом.

«Захворювання спричиняє ушкодження міокарда і порушення функції серця. Йдеться про вплив на серцевий м’яз, що спричиняє запалення міокарда, а у важких випадках – утворює навіть рубці. Окрім того, запалення міокарда може спричиняти так званий «цитокіновий шторм». Останній – потенційно летальна реакція імунної системи», – сказано у звіті МОЗ.

Зазначається, що коронавірусна хвороба може також викликати запалення в оболонці кровоносних судин, які транспортують кров по всьому тілу. Це може призвести до утворення тромбів та підвищенню ризику ішемії чи інсульту.

У МОЗ додають, що наразі ще тривають дослідження щодо того, як саме коронавірусна інфекція спричиняє розвиток міокардиту та є частою причиною серцевої недостатності.

Нагадаємо, 25 листопада в Олександрівській лікарні Києва помер Олександра Омельченко. 83-річний ексмер столиці тяжко хворів на коронавірус.

Нагадаємо, за оцінками Академії наук, Україна пройшла пік смертності від коронавірусу. Ще Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні.

Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.