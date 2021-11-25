Дві області відмовилися залишати «червону» зону попри покращення

Державна комісія погодилася відкласти вихід Луганщини та Львівщини з «червоної» зони

Львівська та Луганська області попри покращення показників захворюваності відмовилися виходити з «червоної» зони карантину. Місцева влада цих регіонів просить поки що не послаблювати обмеження. Про це свідчить протокол позачергового засідання Державної комісії 23 листопада.

Луганщина та Львівщина опинились у «червоній» зоні 30 жовтня. Міністр охорони здоров'я заявляв, що регіони можуть залишити цей рівень відповідно до карантинних індикаторів.

Станом на 24 листопада у Луганській області заповнено 40% ліжок із киснем, цільовий показник – менш ніж 65%. Крім того, рівень госпіталізацій становить 47,3% на 100 тисяч населення. Цільовий показник – менш ніж 60 госпіталізацій на 100 тисяч. Рівень госпіталізацій та заповненість ліжок із киснем зменшується упродовж останніх днів.

У Львівській області заповнені 55,3% ліжок із киснем, а рівень госпіталізацій – 52,4 на 100 тисяч. Однак директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис назвав ситуацію з коронавірусом «хиткою», цитує «Суспільне». Тому обласна адміністрація попросила уряд не послаблювати обмеження.

Державна комісія погодилася відкласти вихід Луганщини та Львівщини з «червоної» зони. Коли це питання розглянуть повторно, не уточнюється.

Станом на 25 листопада у «червоній» зоні, яка передбачає найжорсткіші обмеження, 18 областей і Київ. У цих регіонах кінотеатри, музеї, інші культурні та розважальні заклади, ТРЦ, заклади громадського харчування, ринки, спортзали та басейни можуть працювати, якщо весь персонал та відвідувачі будуть повністю вакциновані. Місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження.

До слова, понад чверть мільйона українців за добу вакцинувалися проти Covid-19.

Нагадаємо, 24 листопада в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, понад 600 українців не змогли побороти коронавірус.

Крім того, у «Дії» тепер можна згенерувати Covid-сертифікат на основі ПЛР-тесту.

Як відомо, в Україні нові правила для «жовтої» зони: що потрібно знати.

Також відомо, що Україна обіцяє МВФ вакцинувати 17 млн осіб до кінця року.

Нагадаємо, за оцінками Академії наук, Україна пройшла пік смертності від коронавірусу. Ще Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні.

Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.







