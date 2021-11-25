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    Лікарка розповіла, чим корисний «Дельта»-штам коронавірусу

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    Про особливості &laquo;Дельта&raquo;-штаму коронавірусу вченим досі відомо небагато - Лікарка розповіла, чим корисний «Дельта»-штам коронавірусу
    Про особливості «Дельта»-штаму коронавірусу вченим досі відомо небагато
    фото з відкритих джерел

    За словами вченої, існують і набагато більш небезпечні варіанти інфекції

    Зникнення штаму «Дельта» коронавірусної хвороби може призвести до поширення інших більш небезпечних варіантів Covid-19. Таку думку в інтерв’ю виданню Lenta.ru висловила професорка Школи системної біології університету Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

    «Дельта» швидше передається, ніж інші штами, тому мало шансів розмножитися. Є штами шкідливіші, серед них і ті, які ухиляються від антитіл, а значить, їх гірше бере вакцина. А тому якщо дельта сама по собі помре, інші штами зрадіють і прийдуть – можливо, від цього стане набагато гірше», – вважає Баранова.

    Біолог наголосила, що найшвидший штам за поширенням – «Дельта» – «сидить скрізь і ніби «тримає галявину», інші штами вірусу не пускає».

    Нагадаємо, на думку професора Національного Інституту генетики (Японія) Ітуро Іноуе, «Дельта»-штам коронавірусу на території країни самоліквідувався.

    Нагадаємо, Національна академія наук нещодавно опублікувала прогноз розвитку епідемії Covid-19 з 24 листопада до 7 грудня, згідно з яким пік смертності в Україні пройдено.

    Також раніше повідомлялося, що Ізраїль із 23 листопада розпочинає вакцинацію від коронавірусу дітей 5-11 років, а у США дозволили всім дорослим отримати третю дозу вакцини від коронавірусу.

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    Теги: США хвороби вакцинація коронавірус
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    Лікарка розповіла, чим корисний «Дельта»-штам коронавірусу