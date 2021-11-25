Британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19
Новий різновид коронавірусу демонструє високу стійкість до вакцин
У Ботсвані, ПАР та Гонконгу зафіксували десять випадків зараження новим штамом коронавірусу під назвою B.1.1.529. Передбачається, що він може стати найнебезпечнішим варіантом інфекції, пише Daily Mail.
Новий штам Covid-19, про який попередили в Британії, містить 32 мутації, частина з яких вказують на його високу трансмісивність і стійкість до вакцин. Крім того, у B.1.1.529 спостерігається більше змін у спайковому білку, ніж в інших варіантах коронавірусу.
Генетик з Університетського коледжу в Лондоні Франсуа Баллу припустив, що новий штам краще ухилятиметься від антитіл, ніж «дельта»-варіант. Безліч мутацій B.1.1.529 дозволяє припустити, що вірус виник у пацієнта з ослабленим імунітетом – у хворого на ВІЛ або СНІД.
«Зараз за штамом слід уважно стежити, але немає необхідності виявляти надмірне занепокоєння, якщо він не почне зустрічатися все частіше», – підкреслив учений.
Нагадаємо, згідно з заявою ВООЗ, вакцини знижують ризик поширення «Дельта»-штаму на 40%.
Також світові показники споживання антибіотиків зросли на 46% за останні два десятиліття.