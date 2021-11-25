Британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19

На думку науковця, вірус виник у пацієнта з ослабленим імунітетом

Новий різновид коронавірусу демонструє високу стійкість до вакцин

У Ботсвані, ПАР та Гонконгу зафіксували десять випадків зараження новим штамом коронавірусу під назвою B.1.1.529. Передбачається, що він може стати найнебезпечнішим варіантом інфекції, пише Daily Mail.

Новий штам Covid-19, про який попередили в Британії, містить 32 мутації, частина з яких вказують на його високу трансмісивність і стійкість до вакцин. Крім того, у B.1.1.529 спостерігається більше змін у спайковому білку, ніж в інших варіантах коронавірусу.

Генетик з Університетського коледжу в Лондоні Франсуа Баллу припустив, що новий штам краще ухилятиметься від антитіл, ніж «дельта»-варіант. Безліч мутацій B.1.1.529 дозволяє припустити, що вірус виник у пацієнта з ослабленим імунітетом – у хворого на ВІЛ або СНІД.

«Зараз за штамом слід уважно стежити, але немає необхідності виявляти надмірне занепокоєння, якщо він не почне зустрічатися все частіше», – підкреслив учений.

Нагадаємо, згідно з заявою ВООЗ, вакцини знижують ризик поширення «Дельта»-штаму на 40%.

Також світові показники споживання антибіотиків зросли на 46% за останні два десятиліття.

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