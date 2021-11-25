ЄС наступного року пускатиме всіх вакцинованих туристів

Нові правила для мандрівок в Європейський союз з третіх країн будуть діяти з 1 березня

«Червоного списку» країн для мандрівок у країни ЄС вже не буде

Європейська комісія розробила нові рекомендації стосовно подорожей до країн ЄС. Згідно з ними вакцинованим мандрівникам з будь-яких третіх країн буде дозволятися в'їзд в країни Європейського союзу. Про це заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на брифінгу у Брюсселі, пише «Європейська правда».

«Ми матимемо нові правила для мандрівок в Європейський союз з третіх країн з 1 березня. Зараз ми маємо одні правило для необхідних поїздок, коли люди за термінової потреби завжди можуть приїхати в ЄС. Також зараз у нас є список країн, з яких дозволені несуттєві поїздки, тобто для подорожей, він налічує 20 країн. Але тепер ми перейдемо від принципу списку країн до індивідуального підходу. Це означає, що ми дозволимо всім вакцинованим людям приїжджати в ЄС», – сказала Йоханссон.

Йоганссон пояснила, що, якщо людина щеплена визнаними в ЄС вакцинами, вона може в будь-який момент приїхати в Євросоюз.

У випадку вакцинації препаратами, схваленими ВООЗ, але не європейським регулятором, країнам ЄС також рекомендується впускати таких мандрівників. Але ці мандрівники повинні будуть здати ПЛР-тест до чи після приїзду в країну.

«Люди, які мають сертифікат, що підтверджує одужання після хвороби, також можуть приїхати, здавши ПЛР-тест. Діти віком до 18 років можуть приїжджати з тестом», – сказала вона.

Із 10 січня сертифікат про вакцинацію третіх країн буде визнаватися, якщо з другої дози пройшло не більше 9 місяців, в іншому випадку необхідно отримати додаткову дозу.

«Якщо ваша вакцинація старша за 9 місяців станом на 10 січня, ви не можете приїхати в ЄС з третьої країни без отримання бустерної дози», – уточнила Йоганссон.

Нагадаємо, Європейська комісія виступила із рекомендацією змінити термін дії сертифікатів про вакцинацію від Covid-19 для поїздок в країни Євросоюзу.

Крім того, лікарська агенція ЄС схвалила вакцину Pfizer для дітей від 5 років.

Нагадаємо, 18 листопада ЄС оновив «зелений список» країн для подорожей. Україну у перелік безпечних країн не включили.

Як передбачено у рекомендації Ради, цей список і надалі переглядатиметься кожні два тижні та, залежно від обставин, оновлюватиметься.

Раніше, 9 листопада, Європейський Союз виключив Україну із країн «зеленого списку».

Втім, ЄС зберігає можливості для подорожей: які країни дозволяють в'їзд українцям.

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