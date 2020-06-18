ВООЗ стурбована проведенням параду Перемоги в Москві



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За дорученням Путіна парад Перемоги в Росії пройде 24 червня

У ВООЗ заявили, що існує загроза «посиленого поширення» інфекції

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) критично поставилася до наміру Росії провести парад Перемоги в Москві у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє DW.

За словами експерта ВООЗ Кетрін Смолвуд, будь-який масовий захід пов'язаний з ризиком подальшого поширення вірусу.

Смолвуд заявила, що існує загроза «посиленого поширення» інфекції.

Однак експерт європейського регіонального бюро ВООЗ додала, що рішення про проведення параду має приймати влада РФ, а не Всесвітня організація охорони здоров'я.

Нагадаємо, що за дорученням Путіна парад Перемоги в Росії пройде 24 червня. Крім того, Путін запропонував провести марш Безсмертного полку 26 липня.

На даний момент в Росії було зафіксовано понад 500 тисяч випадків коронавірусу. Країна займає третє місце в рейтингу країн за кількістю випадків Covid-19 після США та Бразилії.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, ветеранів, які сидітимуть біля Путіна на параді, ізолювали на два тижні.

До слова, влада низки російських міст відмовляється проводити парад Перемоги

Раніше Молдова відправила роту солдат на парад до Москви.

Нагадаємо, російський сенатор Олексій Пушков заявив, Кремль не відправив запрошення на парад Перемоги 24 червня президенту Володимиру Зеленському, бо Україна б не прийняла його.