Влада низки російських міст відмовляється проводити парад Перемоги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парад Перемоги в РФ готуються провести 24 червня

У Кремлі заявили, що «з абсолютним розумінням» ставляться до скасування парадів

У 13 російських містах парад до Дня перемоги у Другій світовій війні не буде проходити 24 червня через складну епідеміологічну ситуацію на тлі поширення коронавірусу.

Про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що не буде традиційного параду в Курську, Пермі, Бєлгороді, Саранську, Ярославлі, Якутську, Пензі, Вологді, Челябінську, Пскові, Орлі, Петропавловську-Камчатському і Нижньому Тагілі.

У Кремлі заявили, що «з абсолютним розумінням» ставляться до скасування парадів.

Головнокомандувач Сухопутними військами РФ Олег Салюков в кінці травня повідомляв, що парад Перемоги повинен пройти в 28 містах, в тому числі в дев'яти містах-героях та 19 містах, де дислоковані штаби оперативних командувань, флотів, загальновійськових армій, Каспійської флотилії, армійських корпусів.

До слова, Молдова відправила роту солдат на парад до Москви.

Нагадаємо, російський сенатор Олексій Пушков заявив, Кремль не відправив запрошення на парад Перемоги 24 червня президенту Володимиру Зеленському, бо Україна б не прийняла його.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може отримати запрошення відвідати парад у Москві з нагоди 75-річчя «Великої Перемоги»

Як відомо, 10 червня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що підтвердження присутності на параді отримані від Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Узбекистану, Сербії, Хорватії, Абхазії, Південної Осетії. Тоді ж президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що теж буде присутній на параді Перемоги.

Глава російського МЗС Сергій Лавров пізніше уточнив, що підтвердили намір приїхати в Москву глави 12 держав, більшість з них - члени СНД.