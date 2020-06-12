У Путіна зізнались: не запрошували Зеленського на парад, бо боялись



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За словами російського сенатора, запрошення Зеленського було б «на 100%» відхилене, що дало б привід «для пропагандистських маніпуляцій»

Кремлівська верхівка передбачає: Україна не прийняла б запрошення

Російський сенатор Олексій Пушков заявив, Кремль не відправив запрошення на парад Перемоги 24 червня президенту Володимиру Зеленському, бо Україна б не прийняла його.

Про це Пушков написав у Twitter.

За словами сенатора, у Росії не було «жодних підстав» запрошувати українського лідера на урочистий захід, тим паче це запрошення було б «на 100%» відхилене, що дало б привід «для пропагандистських маніпуляцій».

Не было ни одного основания приглашать Зеленского на Парад Победы. Были все основания этого не делать. Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 11, 2020

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може отримати запрошення відвідати парад у Москві з нагоди 75-річчя «Великої Перемоги»

Як відомо, 10 червня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що підтвердження присутності на параді отримані від Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Узбекистану, Сербії, Хорватії, Абхазії, Південної Осетії. Тоді ж президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що теж буде присутній на параді Перемоги.

Глава російського МЗС Сергій Лавров пізніше уточнив, що підтвердили намір приїхати в Москву глави 12 держав, більшість з них - члени СНД.