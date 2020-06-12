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    У Путіна зізнались: не запрошували Зеленського на парад, бо боялись

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    За словами російського сенатора, запрошення Зеленського було б &laquo;на 100%&raquo; відхилене, що дало б привід &laquo;для пропагандистських маніпуляцій&raquo; - У Путіна зізнались: не запрошували Зеленського на парад, бо боялись
    За словами російського сенатора, запрошення Зеленського було б «на 100%» відхилене, що дало б привід «для пропагандистських маніпуляцій»

    Кремлівська верхівка передбачає: Україна не прийняла б запрошення

    Російський сенатор Олексій Пушков заявив, Кремль не відправив запрошення на парад Перемоги 24 червня президенту Володимиру Зеленському, бо Україна б не прийняла його.

    Про це Пушков написав у Twitter.

    За словами сенатора, у Росії не було «жодних підстав» запрошувати українського лідера на урочистий захід, тим паче це запрошення було б «на 100%» відхилене, що дало б привід «для пропагандистських маніпуляцій».

    Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може отримати запрошення відвідати парад у Москві з нагоди 75-річчя «Великої Перемоги»

    Як відомо, 10 червня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що підтвердження присутності на параді отримані від Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Узбекистану, Сербії, Хорватії, Абхазії, Південної Осетії. Тоді ж президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що теж буде присутній на параді Перемоги.

    Глава російського МЗС Сергій Лавров пізніше уточнив, що підтвердили намір приїхати в Москву глави 12 держав, більшість з них - члени СНД.

    Росія Друга світова війна політика парад Володимир Зеленський Україна президент
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