Молдова відправила роту солдат на парад до Москви



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Військовий парад у Москві пройде 24 червня на Красній площі

За військовослужбовцями до Кишинева прибув військово-транспортний літак ВКС Росії Іл-76

Молдова відправила 75 військовослужбовців до Москви для участі у військовому параді, що пройде 24 червня на Красній площі. Про це написав на своїй сторінці в Facebook президент Молдови Ігор Додон.

«У Міжнародному аеропорту Кишинева відбулася церемонія проводів групи Роти почесної варти в Москву. 75 військовослужбовців елітного підрозділу Національної армії Республіки Молдова візьмуть участь у військовому параді, який відбудеться на Червоній площі 24 червня на честь 75-річчя Перемоги над фашистською Німеччиною», - написав Додон, супроводивши пост фотографіями.

За військовослужбовцями до Кишинева прибув військово-транспортний літак ВКС Росії Іл-76.

За даними сайту Flightradar, російський літак вилетів до Кишинева з військового аеродрому Новоросійськ і прилетів, облетівши повітряний простір України.

З Кишинева літак вилетів в 01:33 14 червня, здійснив проміжну посадку на військовому аеродромі Новоросійська. В 07:54 військово-транспортний літак з молдавськими військовослужбовцями на борту здійснив посадку на військовому аеродромі Чкаловський під Москвою.

Як відомо, Додон теж має намір бути присутнім на параді в Москві 24 червня.

Нагадаємо, російський сенатор Олексій Пушков заявив, Кремль не відправив запрошення на парад Перемоги 24 червня президенту Володимиру Зеленському, бо Україна б не прийняла його.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може отримати запрошення відвідати парад у Москві з нагоди 75-річчя «Великої Перемоги»

Як відомо, 10 червня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що підтвердження присутності на параді отримані від Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Узбекистану, Сербії, Хорватії, Абхазії, Південної Осетії. Тоді ж президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що теж буде присутній на параді Перемоги.

Глава російського МЗС Сергій Лавров пізніше уточнив, що підтвердили намір приїхати в Москву глави 12 держав, більшість з них - члени СНД.