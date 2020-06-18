ЗМІ: ветеранів, які сидітимуть біля Путіна на параді, ізолювали на два тижні



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Bloomberg зазначає, що рішення про карантин для пенсіонерів відображає серйозність заходів, які вводять чиновники для захисту Путіна від коронавірусу

Поки ветерани ізольовані, Путін перебуває у своїй резиденції за межами Москви

Майже 80 ветеранів Другої світової війни, яких вибрали для того, щоб посидіти з президентом Росії Володимиром Путіним на параді, на два тижні ізольовані на курорті через пандемію коронавірусу.

Про це пише Bloomberg

Видання зазначає, що рішення про карантин для пенсіонерів відображає серйозність заходів, які вводять чиновники для захисту Путіна від коронавірусу, яким заразилися декілька високопосадовців, в тому числі прем’єр-міністр Михайло Мішустін та прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Це також допомагає захистити ветеранів, що належать до групи особливо вразливих до Covid-19. Путін теж зараз перебуває здебільшого у своїй резиденції в Ново-Огарьово. З квітня він лише двічі з’являвся на публіці: 9 травня і 12 червня.

Поки ветерани ізольовані на курорті, Путін залишився у своїй резиденції за межами Москви, пише Bloomberg.

Як відомо, у резиденції Путіна під Москвою встановлено дезінфекційний тунель.

Нагадаємо, Росія посідає третє місце у світі за поширенням коронавірусної інфекції після США і Бразилії.

До слова, влада низки російських міст відмовляється проводити парад Перемоги

Раніше Молдова відправила роту солдат на парад до Москви.

Нагадаємо, російський сенатор Олексій Пушков заявив, Кремль не відправив запрошення на парад Перемоги 24 червня президенту Володимиру Зеленському, бо Україна б не прийняла його.