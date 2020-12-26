Восьмеро альпіністів загинули в горах Ірану через сніговий шторм

Альпіністи перебували в горах на північ від Тегерану

Пошукові та рятувальні роботи зупинилися на ніч, але очікується, що вони продовжаться в неділю

Восьмеро людей в Ірані загинули через сніжний шторм у горах, ще кілька зникли безвісти.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на місцеві телеканали.

«Альпіністи перебували в горах на північ від Тегерану. Їхня точна кількість наразі невідома, тож кількість загиблих може бути вищою. Кількаденний сильний снігопад та вітер унеможливили дорожній рух у кількох регіонах країни», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошукові та рятувальні роботи зупинилися на ніч, але очікується, що вони продовжаться в неділю, 27 грудня.

Раніше у Туреччині врятували українського альпініста, який зламав ногу на горі.