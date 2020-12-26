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    У світі

    Восьмеро альпіністів загинули в горах Ірану через сніговий шторм

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    Альпіністи перебували в горах на північ від Тегерану - Восьмеро альпіністів загинули в горах Ірану через сніговий шторм
    Альпіністи перебували в горах на північ від Тегерану

    Пошукові та рятувальні роботи зупинилися на ніч, але очікується, що вони продовжаться в неділю

    Восьмеро людей в Ірані загинули через сніжний шторм у горах, ще кілька зникли безвісти.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на місцеві телеканали.

    «Альпіністи перебували в горах на північ від Тегерану. Їхня точна кількість наразі невідома, тож кількість загиблих може бути вищою. Кількаденний сильний снігопад та вітер унеможливили дорожній рух у кількох регіонах країни», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що пошукові та рятувальні роботи зупинилися на ніч, але очікується, що вони продовжаться в неділю, 27 грудня.

    Раніше у Туреччині врятували українського альпініста, який зламав ногу на горі.

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    Теги: Іран атмосферне явище альпінізм снігопад шторм
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