Як Збройні сили готують військових альпіністів: фоторепортаж



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Підготовка воїнів-альпіністів у Збройних силах Фото: Генштаб ЗСУ

Воїни-альпіністи готуються до протидії диверсіям і терористичним актам

У Збройних силах України триває підготовка воїнів-альпіністів Центру спеціального призначення Військової служби правопорядку ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Підготовка проходить під керівництвом інструкторів Федерації альпінізму і скелелазіння України.

Метою курсу є підготовка одного з бойових підрозділів до протидії диверсіям і терористичним актам на військових об'єктах у гірській місцевості.

У повідомленні йдеться, що заняття є підготовкою до курсу гірської підготовки, який заплановано провести у горах взимку наступного року.

Варто зазначити, що військова служба в гірськострілецьких підрозділах в усіх країнах світу вважається однією із найважчих і складних і прирівнюється зі службою в підрозділах сил спеціальних операцій та інших елітних частинах.

Бійцям гірських підрозділів приходиться виконувати бойові завдання у найнесприятливих для цього умовах:

навантаження на межі людських можливостей при пересуванні крутим гірським рельєфом у повному бойовому спорядженні;

довгі проливні дощі та грози, урагани, селеві потоки, зсуви ґрунтів та каменепади в теплу пору року;

часті снігопади, снігові бурі зі штормовим вітром та обледенінням схилів, одягу та спорядження, снігові лавини взимку;

різкі перепади температури від плюсових до міцних морозів, недостача кисню на висоті.

Зокрема, клімат взимку в горах можна порівняти з кліматом в Арктиці, на крайній півночі. До цього додається повна автономність дій, адже забезпечити підтримку й постачання таких підрозділів досить складно, а при критичних погодних умовах — неможливо. Тому гірські стрільці під час бойових дій у горах мають покладатися лише на себе та на своїх товаришів по підрозділу, що забезпечується досить високим рівнем морально-психологічної, фізичної й тактико-спеціальної підготовки.

Також нагадаємо, що цими днями на Київщині проходять великі змагання артилерії.