У Туреччині врятували українського альпініста, який зламав ногу на горі



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Гора Демірказік, висота якої 3756 метрів над рівнем моря, – це одна з найвищих вершин хребта Аладаглар

Альпініст втратив рівновагу і зірвався з 4-метрової висоти, внаслідок чого зламав ногу

У Туреччині рятувальники спустили з гори українського альпініста, який зламав ногу під час сходження на вершину Демірказік.

Про це повідомляє Anadolu.

Альпініст втратив рівновагу і зірвався з 4-метрової висоти, внаслідок чого зламав ногу. Проте йому вдалося повідомити, що він потребує допомоги.

Постраждалим виявився 45-річний Костянтин Т, його госпіталізували, стан оцінюється як задовільний.

Гора Демірказік, висота якої 3756 метрів над рівнем моря, – це одна з найвищих вершин хребта Аладаглар. Вперше її підкорили в 1927 році.

До слова, у серпні в швейцарських Альпах загинули троє туристів з Іспанії.

Також повідомлялося, що Непал відкриває доступ на Еверест.