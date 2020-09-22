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    Суспільство

    У Туреччині врятували українського альпініста, який зламав ногу на горі

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    <p>Гора Демірказік, висота якої 3756 метрів над рівнем моря, &ndash; це&nbsp;одна з&nbsp;найвищих вершин хребта Аладаглар</p> - У Туреччині врятували українського альпініста, який зламав ногу на горі

    Гора Демірказік, висота якої 3756 метрів над рівнем моря, – це одна з найвищих вершин хребта Аладаглар

    Альпініст втратив рівновагу і зірвався з 4-метрової висоти, внаслідок чого зламав ногу

    У Туреччині рятувальники спустили з гори українського альпініста, який зламав ногу під час сходження на вершину Демірказік.

    Про це повідомляє Anadolu.

    Альпініст втратив рівновагу і зірвався з 4-метрової висоти, внаслідок чого зламав ногу. Проте йому вдалося повідомити, що він потребує допомоги.

    Постраждалим виявився 45-річний Костянтин Т, його госпіталізували, стан оцінюється як задовільний.

    Гора Демірказік, висота якої 3756 метрів над рівнем моря, – це одна з найвищих вершин хребта Аладаглар. Вперше її підкорили в 1927 році.

    До слова, у серпні в швейцарських Альпах загинули троє туристів з Іспанії.

    Також повідомлялося, що Непал відкриває доступ на Еверест.

    Туреччина українці Україна альпінізм
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