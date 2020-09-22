У Туреччині врятували українського альпініста, який зламав ногу на горі
Гора Демірказік, висота якої 3756 метрів над рівнем моря, – це одна з найвищих вершин хребта Аладаглар
Альпініст втратив рівновагу і зірвався з 4-метрової висоти, внаслідок чого зламав ногу
У Туреччині рятувальники спустили з гори українського альпініста, який зламав ногу під час сходження на вершину Демірказік.
Про це повідомляє Anadolu.
Альпініст втратив рівновагу і зірвався з 4-метрової висоти, внаслідок чого зламав ногу. Проте йому вдалося повідомити, що він потребує допомоги.
Постраждалим виявився 45-річний Костянтин Т, його госпіталізували, стан оцінюється як задовільний.
Гора Демірказік, висота якої 3756 метрів над рівнем моря, – це одна з найвищих вершин хребта Аладаглар. Вперше її підкорили в 1927 році.
До слова, у серпні в швейцарських Альпах загинули троє туристів з Іспанії.
Також повідомлялося, що Непал відкриває доступ на Еверест.