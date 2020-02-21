Віце-президента Федерації альпінізму і скелелазіння звинуватили у педофілії



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Артур Печій, тренер і віце-президент Федерації альпінізму і скелелазіння України

Сім спортсменів-скелелазів заявили про сексуальне насильство з боку боса Федерації альпінізму і скелелазіння

Сім із дев’яти спортсменів Національної збірної зі скелелазіння заявили про психологічний тиск і сексуальні домагання з боку тренера і віцепрезидента Федерації альпінізму і скелелазіння Артура Печія. Сам він все спростовує та погрожує судом. Деталі гучного скандалу спортсмени повідомили на прес-конференції.

Постраждалі звертаються до Міністерства культури, молоді та спорту, Національного олімпійського комітету та інших органів з проханням відсторонити Печія від роботи з дітьми.

Першим свою історію ще у листопаді 2019 року опублікував у Facebook колишній вихованець Артура Печія Павло Векла. Він є майстром спорту зі скелелазіння, колишнім представником збірної України, представляв Україну на найвищому рівні у Європі та світі.

Павло розповідає, що багато років був жертвою сексуального та психологічного насильства з боку свого тренера, але довго не наважувався говорити про це. Тоді ж він подав позов до суду у Німеччині, де зараз працює і проживає. Свідчення для суду давав також його колега зі збірної Юрій, який був свідком більшості подій.

Страшна та пронизилва історія Павла Векли

Після цього, у грудні 2019 року, Федерація прийняла рішення про відсторонення Печія, але він все ще продовжує супроводжувати дітей в закордонних поїздках.

«Близько 200 днів на рік ми не були дома. Він повністю нас ізолював від батьків і суспільства, і таким чином міг максимально маніпулювати своїми вихованцями… У 2014 році він казав нам, що ми ніхто, нічого не досягнемо і нічого не докажемо. Це задокументовано у листуванні з ним. Він також постійно казав, що оплачує усі поїздки з власних коштів. У листуванні він каже, що це 10−15 тисяч євро на рік на мене, і 10−15 — на Юрія», — розповів Павло Векла під час телефонного включення.

У пості на Facebook він зазначає, що тренер погрожував йому «вильотом» зі спорту, забороняв переписуватися та бачитися з дівчатами, а також переконав батьків Павла, щоб той переїхав до нього.

За його словами, спортсмени зверталися до тренерської ради ще у 2013 році, але їх «тільки висміяли».

За словами Геннадія Копейки, члена президії Федерації скелелазіння та альпінізму України, раніше ситуацію не виносили на обговорення через те, що до заяви Павла чутки не підкріплювалися прямими доказами, ніхто з постраждалих не наважувався говорити публічно.

У відповідь на зізнання Павла Артур Печій подав позов до суду про захист честі, гідності та ділової репутації. Перше засідання призначено на 8:45 ранку 2 березня 2020 року в Обухівському районному суді Київської області.

Заяви Печій називає наклепом та пов’язує їх з майбутніми виборами президента Федерації альпінізму і скелелазіння. Він надає копії листів двох своїх нинішніх та одного колишнього вихованця, а також одного тренера, у яких ті стверджують, що за усі роки співпраці не були свідками ситуацій психологічного тиску та сексуальних домагань.

Однак учасниця національної збірної Марія Захарова каже, що у 2020 році на одному з останніх виїздів особисто бачила, як Артур Печій погрожував двом вихованцям, чиї листи він зараз демонструє для свого виправдання. Вона додає, що тренер постійно вдається до знецінення, принижень і погроз.

Джерело: Новое Время