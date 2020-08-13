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    У швейцарських Альпах загинули троє туристів з Іспанії

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    Під час каньойонінгу через повінь загинули туристи в Альпах&nbsp; - У швейцарських Альпах загинули троє туристів з Іспанії
    Під час каньойонінгу через повінь загинули туристи в Альпах 

    Ще одного туриста розшукують рятувальники

    Троє туристів з Іспанії загинули, один вважається зниклим після повені під час екстремального відпочинку - каньйонінгу - в швейцарських Альпах. 

    Про це повідомляє агентство Associated Press.

    Поліція в східному кантоні Санкт-Галлен повідомила, що була проінформована про зникнення чоловіків пізно ввечері в середу. Про це правоохоронцям розповіли двоє іспанських жінок, які були частиною туристичної групи, але вирішили не входити в ущелину Парлітобел.

    На пошуки зниклих чоловіків було мобілізовано близько 100 гірських рятувальників, військових, поліцію і працівників сусідньої  електростанції. Тіла чоловіків були знайдені неподалік від прилеглого озера. 

    Вважається, що людей винесло камінням і потоком води, в результаті чого вони загинули. 

    Група з північного регіону Іспанії Наварри подорожувала без гіда, але вже мала досвід каньйонінгу. Це екстремальний вид спорту, який включає стрибки, спуск до гірських річок і сплав вниз по течії в захисному спорядженні.

    Згідно з останньою інформацією, четверо чоловіків попрощалися з двома жінками  о 16:00 біля входу в ущелину. Незабаром після 18:00 прямо над ущелиною почався шторм і виникла несподівана повінь. Вода затопила ущелину, популярне місце для каньйонінгу приблизно за 85 кілометрів від Цюриха.

    Рятувальникам довелося перервати пошуки вночі через погану погоду, але в четвер вранці вони відновили пошуки четвертого зниклого. 

    За минулі роки в Альпах відбулося безліч нещасних випадків зі смертельними наслідками.

     

    Швейцарія туризм рятувальники альпінізм шторм повінь
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