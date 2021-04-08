Всі видалені твіти Трампа архів США викладе у відкритий доступ

Twitter не стане відновлювати доступ до постів Трампа, проте вони будуть доступні у національному архіві США

Національний архів США вирішив викласти всі видалені твіти колишнього президента США Дональда Трампа у відкритий доступ, повідомив представник відомства телеканалу Fox News.

Він розповів, що Twitter не стане відновлювати доступ до постів екс-президента та знімати блокування з облікового запису, але, завдяки національному архіву США, вони будуть доступні нарівні із записами в соцмережах інших урядових акаунтів.

Представник архіву наголосив, що у доступі будуть «всі зафіксовані в збережених мережах президентські записи, включаючи будь-які заблоковані або видалені твіти, які були передані».

Він додав, що повну відповідальність за те, який контент буде доступний на платформі, несе Twitter, проте національний архів тісно співпрацює з Twitter та іншими соціальними мережами для підтримки архівних облікових записів кожної президентської адміністрації.

Архів незалежно від онлайн-платформ зберігає копії постів та працює над тим, щоб зробити цей контент загальнодоступним.

У Twitter у свою чергу повідомили, що не стануть відновлювати видалені пости Трампа після блокування його аккаунта. Але ж компанія збереже пости відповідно до законів США. В Twitter зазначили, що «записи, заархівовані в нашому сервісі, – це записи, які не порушували правила».

8 січня Twitter заявив про перманентне блокування акаунту тодішнього президента США Дональда Трампа.

Також Трампу заборонили користуватися Facebook з початку січня, після штурму Капітолію його прихильниками. Тоді головний виконавчий директор соцмережі Марк Цукерберг заявив, що «ризик дозволити президенту продовжувати користуватися нашим сервісом в цей період просто занадто великий».