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    Всі видалені твіти Трампа архів США викладе у відкритий доступ

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    8 січня&nbsp;Twitter заявив&nbsp;про перманентне блокування акаунту тодішнього президента США Трампа - Всі видалені твіти Трампа архів США викладе у відкритий доступ
    8 січня Twitter заявив про перманентне блокування акаунту тодішнього президента США Трампа
    Фото з відкритих джерел

    Twitter не стане відновлювати доступ до постів Трампа, проте вони будуть доступні у національному архіві США

    Національний архів США вирішив викласти всі видалені твіти колишнього президента США Дональда Трампа у відкритий доступ, повідомив представник відомства телеканалу Fox News.

    Він розповів, що Twitter не стане відновлювати доступ до постів екс-президента та знімати блокування з облікового запису, але, завдяки національному архіву США, вони будуть доступні нарівні із записами в соцмережах інших урядових акаунтів.

    Представник архіву наголосив, що у доступі будуть «всі зафіксовані в збережених мережах президентські записи, включаючи будь-які заблоковані або видалені твіти, які були передані».

    Він додав, що повну відповідальність за те, який контент буде доступний на платформі, несе Twitter, проте національний архів тісно співпрацює з Twitter та іншими соціальними мережами для підтримки архівних облікових записів кожної президентської адміністрації.

    Архів незалежно від онлайн-платформ зберігає копії постів та працює над тим, щоб зробити цей контент загальнодоступним.

    У Twitter у свою чергу повідомили, що не стануть відновлювати видалені пости Трампа після блокування його аккаунта. Але ж компанія збереже пости відповідно до законів США. В Twitter зазначили, що «записи, заархівовані в нашому сервісі, – це записи, які не порушували правила».

    8 січня Twitter заявив про перманентне блокування акаунту тодішнього президента США Дональда Трампа.

    Також Трампу заборонили користуватися Facebook з початку січня, після штурму Капітолію його прихильниками. Тоді головний виконавчий директор соцмережі Марк Цукерберг заявив, що «ризик дозволити президенту продовжувати користуватися нашим сервісом в цей період просто занадто великий».

    Теги: США Дональд Трамп Facebook Twitter
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