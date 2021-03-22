Трамп збирається запустити власну соцмережу, яка «повністю змінить правила гри»

Дональд Трамп вже проводив зустрічі з декількома командами розробників соцмережі

Колишній президент США планує залучити до соцмережі десятки мільйонів користувачів

Колишній президент США Дональд Трамп вирішив запустити власну соціальну мережу.

Про це повідомляє Fox News.

За словами радника Дональда Трампа Джейсона Міллера, колишній президент США запустить власну соцмережу в найближчі два-три місяці і планує залучити до неї десятки мільйонів користувачів.

«Я думаю, соцмережа стане найпопулярнішою і повністю змінить правила гри. Всі будуть чекати і дивитися, що саме робить президент Трамп», – сказав Міллер.

Він додав, що ексглава Білого дому вже проводив зустрічі з декількома командами розробників.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп був відсторонений від роботи в Twitter, Facebook та інших соціальних мережах після нападу на Капітолій 6 січня.

До слова, Трамп заявив, що може висуватися на посаду президента США втретє.

Також Трамп, який покинув свій пост 20 січня після поразки від 3 листопада від демократа Джо Байдена, продовжує стикатися з безліччю юридичних проблем, що стосуються його особистого та ділової поведінки.