Twitter довічно забанив Трампа

Twitter збереже довічне блокування акаунту Дональда Трампа навіть у разі його перемоги на президентських виборах

Компанія Twitter не планує відновлювати доступ Дональда Трампа до соцмережі, навіть якщо він знову стане президентом.

Про це сказав фінансовий директор Twitter Нед Сігал в інтерв’ю CNBC.

Він поясниви, що блокування акаунту в соцмережі не передбачає його відновлення.

«Коли вас видаляють з платформи, ви віддаляєтеся з платформи. Наша політика спрямована на те, щоб люди не підбурювали до насильства», – сказав він.

Він нагадав, що перед правилами Twitter, які забороняють закликати до насильства, рівні всі – від оглядачів до державних службовців.

Нагадаємо, 8 січня компанія заявила про перманентне блокування акаунту президента США Дональда Трампа, який на той момент мав 88 мільйонів підписників. Доти сторінку Трампа заблокували на 12 годин через «безпрецедентну та тривалу жорстоку ситуацію у Вашингтоні».

Напередодні лідери Сенату домовились про швидкий графік процесу. З огляду на це вважається, що голосування в Сенаті щодо того, засудити Трампа чи ні, може пройти в понеділок.

У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади. Сам Трамп відмовився виступати на процесі.

Процедура імпічменту щодо Трампа була ініційована через висловлювання, допущені ним 6 січня. В той день прихильники республіканця, які зібралися в столиці США на багатотисячну маніфестацію в його підтримку, увірвалися в Конгрес, спробувавши перешкодити затвердженню підсумків відбулися в країні 3 листопада минулого року президентських виборів, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден.

Стаття звинувачення в затвердженій Палатою представників резолюції одна – підбурювання до заколоту. Документ вже переданий в Сенат. Сам процес почнеться у верхній палаті 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в якості присяжних.

Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.

Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.

Адвокат Трампа назвав імпічмент спробою не допустити експрезидента до виборів.