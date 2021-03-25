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    Трамп веде переговори для створення власної соцмережі

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    Трамп веде переговори для створення власної соцмережі - Трамп веде переговори для створення власної соцмережі
    Трамп веде переговори для створення власної соцмережі

    Поки Трамп ще не вирішив, з ким саме він має намір співпрацювати.

    Колишній президент США Дональд Трамп веде переговори з представниками додатків з метою створення власної соціальної мережі.

    Про це інформує портал Axios з посиланням на джерела.

    Поки Трамп ще не вирішив, з якою саме платформою намір співпрацювати. Це може бути будь-яка з декількох компаній, адже на цьому тижні пройдуть ще зустрічі.

    Повідомляється, що одним з додатків, що зацікавили Трампа, стала платформа FreeSpace. Її звантажити 20 тисяч раз.

    Нагадаємо, що раніше його обліковий запис на 12 годин. Згодом, через ризик підбурювання до насильства,

    Соцмережі після Трампа: від штурму Капітолія до покарання за дописи в Facebook та Twitter
    "бан" став безстроковим.

    Також представники YouTube продовжили на невизначений термін обмеження щодо облікового запису експрезидента США Дональда Трампа.

    Теги: США Дональд Трамп Facebook
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