Трамп веде переговори для створення власної соцмережі

Поки Трамп ще не вирішив, з ким саме він має намір співпрацювати.

Колишній президент США Дональд Трамп веде переговори з представниками додатків з метою створення власної соціальної мережі.

Про це інформує портал Axios з посиланням на джерела.

Поки Трамп ще не вирішив, з якою саме платформою намір співпрацювати. Це може бути будь-яка з декількох компаній, адже на цьому тижні пройдуть ще зустрічі.

Повідомляється, що одним з додатків, що зацікавили Трампа, стала платформа FreeSpace. Її звантажити 20 тисяч раз.

Нагадаємо, що раніше його обліковий запис на 12 годин. Згодом, через ризик підбурювання до насильства,

Соцмережі після Трампа: від штурму Капітолія до покарання за дописи в Facebook та Twitter

"бан" став безстроковим.

Також представники YouTube продовжили на невизначений термін обмеження щодо облікового запису експрезидента США Дональда Трампа.