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    У центрі Москви з'явилось авто з написом: Это война. Народ, вставай!

    У центрі Москви з'явилось авто з написом: Это война. Народ, вставай!

    росіська влада і далі намагається заперечувати війну

    На Пушкінську площу в Москві заїхала машина з написами: «Це війна» та «Народ, вставай».

    Автівка спалахнула. Майже одразу машину перегородили снігоприбиральною технікою. Про це повідомляє «Новая газета» в телеграм-каналі.

    Нагадаємо, що війна Росії проти України та введені світом санкції проти РФ призвели до падіння курсу рубля по відношенню до долара більш як на 40%.

    Як повідомляв «Главком», суверенний кредитний рейтинг Росії знизили з ВВВ- до ВВ+. Це «сміттєвий» рівень, при цьому, за прогнозом, рейтинг продовжить падати. Про це свідчать дані рейтингової агенції S&P.

    «Санкції можуть вплинути на економічну і зовнішньоторговельну діяльність Росії. Експерти вважають, що геополітична напруженість знижує довіру приватного сектора і чинить тиск на економічне зростання», – йдеться в оцінках експертів.

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    Теги: Росія санкції війна #stoprussia
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    У центрі Москви з'явилось авто з написом: Это война. Народ, вставай!