У центрі Москви з'явилось авто з написом: Это война. Народ, вставай!

росіська влада і далі намагається заперечувати війну

На Пушкінську площу в Москві заїхала машина з написами: «Це війна» та «Народ, вставай».

Автівка спалахнула. Майже одразу машину перегородили снігоприбиральною технікою. Про це повідомляє «Новая газета» в телеграм-каналі.

Нагадаємо, що війна Росії проти України та введені світом санкції проти РФ призвели до падіння курсу рубля по відношенню до долара більш як на 40%.

Як повідомляв «Главком», суверенний кредитний рейтинг Росії знизили з ВВВ- до ВВ+. Це «сміттєвий» рівень, при цьому, за прогнозом, рейтинг продовжить падати. Про це свідчать дані рейтингової агенції S&P.

«Санкції можуть вплинути на економічну і зовнішньоторговельну діяльність Росії. Експерти вважають, що геополітична напруженість знижує довіру приватного сектора і чинить тиск на економічне зростання», – йдеться в оцінках експертів.