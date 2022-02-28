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    Резніков: У російській війні проти України відбувся справжній злам

    Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про збільшення масштабів допомоги Україні - Резніков: У російській війні проти України відбувся справжній злам
    Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про збільшення масштабів допомоги Україні
    фото: Генштаб ЗСУ

    Міністр оборони України заявив, що війна стала європейською

    Після 96 годин спротиву міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців, зазначивши, що 27 лютого відбувся справжній злам у війні.

    Читайте повний текст заяви міністра:

    4 доби звитяги, мужності, самовідданості і віри.

    Час захоплення співгромадянами, які тримають стрій поряд.

    Болю за тими, хто відав життя за Україну.

    Люті на ворога, який вбиває наших жінок та дітей, руйнує мирні міста.

    І впевненості у тому, що він буде покараний! Обов’язково покараний! Жорстко, невідворотньо.

    Адже вчора відбувся справжній злам. Війна стала Європейською. Її нарешті так усвідомили.

    Вже зараз пів-Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися її масштаби.

    Європа вже надала тимчасовий прихисток десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше – нашій малечі та її мамам. Без усіляких формальностей. Як своїм.

    Зараз на заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою.

    Все це – заслуга наших захисників і захисниць, усього українського народу. Який відмовився коритися оскаженілому тирану. І який неодмінно переможе.

    Україна переможе!

    Слава Україні!

    Нагадаємо, наразі ведеться підготовка до відключення Росії від SWIFT.

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    Теги: Росія окупанти війна Європа Україна Олексій Резніков #stoprussia
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    Резніков: У російській війні проти України відбувся справжній злам