Резніков: У російській війні проти України відбувся справжній злам
Міністр оборони України заявив, що війна стала європейською
Після 96 годин спротиву міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців, зазначивши, що 27 лютого відбувся справжній злам у війні.
Читайте повний текст заяви міністра:
4 доби звитяги, мужності, самовідданості і віри.
Час захоплення співгромадянами, які тримають стрій поряд.
Болю за тими, хто відав життя за Україну.
Люті на ворога, який вбиває наших жінок та дітей, руйнує мирні міста.
І впевненості у тому, що він буде покараний! Обов’язково покараний! Жорстко, невідворотньо.
Адже вчора відбувся справжній злам. Війна стала Європейською. Її нарешті так усвідомили.
Вже зараз пів-Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися її масштаби.
Європа вже надала тимчасовий прихисток десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше – нашій малечі та її мамам. Без усіляких формальностей. Як своїм.
Зараз на заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою.
Все це – заслуга наших захисників і захисниць, усього українського народу. Який відмовився коритися оскаженілому тирану. І який неодмінно переможе.
Україна переможе!
Слава Україні!
Нагадаємо, наразі ведеться підготовка до відключення Росії від SWIFT.