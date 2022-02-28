Українські залізничники захоплюють техніку окупанта (фото)

«Укрзалізниця» нагородить героїв-залізничників

Українські залізничники без зброї та бою захопили військову техніку російських окупантів. Про це повідомив член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко.

Так, на роз'їзді 44 кілометра перегону Снігурівка–Миколаїв Одещини росіяни забули танк під час відступу. Залізничники викликали військових ЗСУ, танк було знищено. «Поповнить план з металобрухту УЗ. На селекторі дано доручення про нагородження пильних працівників УЗ», – повідомив Лещенко.

Крім того, на Сумщині двоє залізничників захопили російський БТР.

«Начальник станції «Суми товарна» Артем Кисельов та начальник станції «Баси» Руслан Аристархов виявили справжній героїзм і зуміли без зброї захопити російський БТР. Під час обходу колії вони побачили, як на «Суми товарну» заїжджає бронетранспортер. З кабіни виліз один із російських загарбників і запитав напрямок руху. Залізничники зорієнтувалися і вказали йому шлях у глухий кут за підвищеною колією. Потрапивши у пастку, росіяни вилізли з БТР, їх повалили на землю та викликали тероборону. Двох затримали та здали сумській теробороні. Ще два вороги втекли, на них оголошено полювання», – розповів Лещенко.

За його словами «Укрзалізниця» нагородить героїв-залізничників.

Нагадаємо, від початку війни в Україні «Укрзалізниця» перейшла в режим роботи надзвичайного стану. В компанії працює оперативний штаб, який координується з урядом, РНБО та іншими органами.

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