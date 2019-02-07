Втручання РФ у вибори в США: команду Мюллера залишив вже четвертий прокурор



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Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Скотт Мейслер став четвертим із 17 прокурорів офісу Мюллера, хто лишив команду за час розслідування

Один із 17 членів команди спецпрокурора США Роберта Мюллера завершив виконання своїх обов'язків у команді й повернувся на свою посаду в міністерстві юстиції, продовживши допомагати слідству по «російській» справі.

Він став четвертим співробітником, який формально вийшов зі штатної структури офісу спецпрокурора, повідомив у середу американський телеканал CNN.

«Прокурор, який був причетний до судового розгляду справи про втручання Росії в вибори (президента США – ред.), у грудні завершив свою роботу в команді», - заувадужться в публікації.

Як уточнюється, йдеться про Скотта Мейслера, який став четвертим із 17 прокурорів офісу Мюллера, хто лишив команду за час розслідування. При цьому, телеканал підкреслює, що Мейслер пішов від Мюллера «на тлі зростаючої кількості повідомлень», що російське розслідування добігає кінця

Тим часом, повідомляється, що Скотт Мейслер продовжує працювати в міністерстві юстиції, у кримінальному відділі. Він опрацьовує, в тому числі справи, пов'язані з розслідуванням Роберта Мюллера. Як зазначили у відомстві, наразі інші підрозділи Мінюста перебрали певні повноваження в питаннях, які розпочав розслідувати спецпрокурор США.

Раніше екс-радник Трампа відкинув звинувачення у справі про роль Росії у виборах у США.

Крім того 29 січня Генпрокурор США анонсував завершення «російської справи».

Джерело: Укрінформ