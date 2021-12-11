Торнадо в Кентуккі забрали життя понад 70 осіб. Загиблих все ще шукають (фото, відео)

Губернатор штату повідомляє, що кількість жертв може зрости

Не менше 70 людей загинули в результаті торнадо в штаті Кентуккі в США. Про це заявив губернатор штату Енді Бешир, повідомляє The Assosiated Press.

«Раніше вранці ми мали дані про 50 жертв, тепер кількість загиблих збільшилася до 70. Кількість жертв може зрости до 100», – сказав Бешир.

Руйнівні Торнадо у США Автор: Мир Сегодня

Губернатор Кентуккі назвав торнадо найбільш руйнівними в історії штату.

Президент Джо Байден знає про те, що трапилося і пообіцяв, що постраждалі Штати отримають допомогу.

Всього в Кентуккі пройшли чотири торнадо, через них руйнування зафіксовані в 15 округах. Торнадо зруйнувало свічковий завод в штаті, підприємство Amazon в Іллінойсі і будинок престарілих в Арканзасі.

Нагадаємо, раніше влада штату повідомляла, що як мінімум 50 людей могли загинути через торнадо, який обрушився на американський штат Кентуккі минулої ночі.

Нагадаємо, що негода вирувала і в Україні. Через сильний вітер знеструмленими залишаються 55 населених пунктів у Житомирській, Чернігівській та Київській областях.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 10 грудня в Україні внаслідок погіршення погодних умов без світла залишилися 107 населених пунктів. Через що спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач.

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