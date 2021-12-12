У Греції внаслідок шторму загинула людина

Негода у Греції зруйнувала багато будівель

Шторм спровокував повені, які затопили прилеглі оселі

У Греції на північні та західні регіони обрушився шторм. Про це повідомляє Reuters.

Шторм накриває Грецію Автор: Encyclopedia

Негода спровокувала повені. Внаслідок цього загинула 55-річна жінка. Її тіло виявила пожежна служба біля її автомобіля у провінції Македонія.

Напередодні через зливи деякі річки вийшли з берегів, затопивши села та будинки. До пожежної служби надійшло понад 900 запитів про допомогу через дерева, що впали, і повені. Сьогодні шторм переміститься на схід, прогнозують метеорологи.

Нагадаємо, що територією п’яти американських штатів 10 грудня пронеслися потужні торнадо. Внаслідок стихії загинуло вже 79 людей.

Руйнівний ураган пронісся штатами Кентуккі, Арканзас, Теннессі, Іллінойс та Міссурі. Найбільше жертв зафіксували у північно-західному штаті Кентуккі.

Раніше влада штату повідомляла, що як мінімум 50 людей могли загинути через негоду.

Також повідомлялося, що місто Аліканте (Іспанія) накрив град.

За даними видання, перед градом на місто налетіла злива. Як інформують метеорологи, лише за 25 хвилин випала історична кількість граду – 46 міліметрів.

Також менш як за годину в аеропорту Аліканте-Елкс випало 58 міліметрів дощу.

У центральному В'єтнамі в результаті стихії загинули не менше 18 людей або пропали безвісти, зруйновані будинки і пошкоджені дороги. У країні пройшли сильні дощі, які викликали повені та зсуви.

Як повідомлялося, через сильний снігопад працівники і відвідувачі данської IKEA ночували в магазині.

Тим часом, у Туреччині люди гинуть через негоду.

Нагадаємо, Європа потерпає від снігу, зокрема негода лютує і в Баварії. Шторм «Арвен» приніс сильні снігопади на північ Іспанії

Також у Великобританії бушує ураган «Арвен». Удар стихії прийшовся в основному на північний схід Англії і в Шотландії. У мережі з'явилося відео стихії зі шквальним вітром та величезними хвилями на берегах Шотландії, а також із посадкою літака в таких умовах.