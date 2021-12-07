Виверження вулкана в Індонезії вже забрало життя 34 осіб

Із зони ураження евакуювали майже 3700 осіб

Внаслідок виверження вулкана в Індонезії загинули 34 людини, із зони ураження евакуювали майже 3700 осіб. Про це повідомляє France24 .

«Національне агентство з надзвичайних ситуацій повідомило, що у вівторок кількість загиблих внаслідок виверження вулкана на горі Семеру в Індонезії збільшилася до 34 осіб. У постраждалий регіон терміново доставили допомогу», – пише ЗМІ.

Спікер агентства з питань стихійних лих Абдул Мухарі розповів про те, що 34 людини загинули, а ще 17 – зникли безвісти.

Із зони ураження евакуювали майже 3700 осіб.

«Рятувальники в небезпечних умовах проводять пошуки вцілілих людей і тіл загиблих у вулканічних уламках, зруйнованих будівлях і знищених транспортних засобах. У вівторок, 7 грудня, пошукові бригади залучили собак», – вказує ЗМІ.

Напередодні повідомлялося, що через виверження вулкана в Індонезії загинули 14 осіб.

Як відомо, виверження вулкана Семеру відбулося в індонезійській провінції Східна Ява.

Нагадаємо, восени сталося виверження вулкана на іспанському острові Ла-Пальма. За цей час потоки лави зруйнували понад тисячу будинків і майже 30 кілометрів доріг.