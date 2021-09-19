На іспанському острові Пальма почалося виверження вулкана

Іспанська влада оголосила евакуацію, про жертви не повідомляється

У неділю іспанська влада почала евакуацію людей на атлантичному острові Ла-Пальма, оскільки експерти попередили про сильні поштовхи землетрусу і постійну загрозу виверження вулкана. Про це пише The Associated Press.

Наказано евакуювати жителів із сіл, розташованих недалеко від вогнища сейсмічної активності, як превентивний захід. Деякі жителі залишаться на острові, але їх перемістять на військовий пост.

Виверження вулкану в Іспанії Автор: Ройтерс

У неділю було зареєстровано землетрус силою 3,8 бала. На поверхні відчувалися вібрації від сейсмічної активності. Науковий комітет Плану запобігання вулканічної небезпеки заявив, що сильніші землетруси «можуть бути відчутні і можуть завдати шкоди будівлям». Комітет наукових експертів також попередив про небезпеку каменепадів на ділянці південно-західного узбережжя острова.

За словами влади, аварійним службам було наказано бути готовими до евакуації близько тисячі осіб в разі потреби.

Цього тижня геологи повідомили про скупчення розплавленої породи під Кумбре Велья, сплячим вулканічним хребтом недалеко від південного краю острова. Останнє виверження там було в 1971 році.

Іспанські геологи протягом тижня відстежували наростання «землетрусів» навколо Ла-Пальми. «Рій землетрусів» – це група землетрусів в одній області за короткий період часу, яка може вказувати на наближення виверження.

Перед виверженням вулкана відбувається поступове збільшення сейсмічної активності, яка може наростати протягом тривалого періоду.

Ла-Пальма з населенням 85 тисяч осіб є одним із восьми островів архіпелагу Канарських островів. Найближча до Африки точка знаходиться в 100 кілометрах від Марокко.

Додамо, ще у липні повідомлялося, що на Сицилії знову прокинувся вулкан Етна.

Зазначимо, неподалік від міста Гома на сході Демократичної Республіки Конго, всього лише через тиждень після початку виверження вулкану Ньїрагонго, почав вивергати лаву ще один вулкан.

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