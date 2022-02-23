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    Американське ЗМІ заявило, що королева Єлизавета ІІ померла

    Останній запис на сторінці в Інстаграм Букінгемського палацу датується 21 лютого - Американське ЗМІ заявило, що королева Єлизавета ІІ померла
    Останній запис на сторінці в Інстаграм Букінгемського палацу датується 21 лютого
    фото: buckinghampalaceroyal/Instagram

    Британський журналіст Рікардо Брукс заявив, що це лише чутки, оскільки в разі смерті монарха діє особливий регламент

    Американське видання Hollywood Unlocked повідомило у своєму ексклюзивному матеріалі, що королева Англії Єлизавета ІІ померла. Така новина з’явилася учора, 22 лютого.

    «Джерела, близькі до королівского двору, повідомили нам ексклюзивно про смерть Єлизавети ІІ. Вона мала з’явитися на весілля редактора британського Vogue Едварда Енніфула, але була знайдена мертвою», – йдеться в заяві Hollywood Unlocked.

    Згодом видання опублікувало пост в Instagram, в якому повідомило, що повні подробиці, пов’язані зі смертю королеви, ще не розголошуються.

    Британський журналіст Рікардо Брукс заявив, що це лише чутки, оскільки в разі смерті монарха діє особливий регламент. Тоді служба ВВС повідомить про це перша, як особистий секретар Єлизавети проінформує прем’єр-міністра. Існує ретельно розроблений план щодо оголошення її смерті.

    Останній запис на сторінці в Інстаграм Букінгемського палацу датується 21 лютого. У повідомленні сказано: «Монархиня відчуває «легкі симптоми застуди», але планується, що вона буде виконувати «легкі обов'язки» у Віндзорі протягом наступного тижня».

    Про те, що королева Великої Британії Єлизавети II захворіла на коронавірус стало відомо 20 лютого. Нагадаємо, королева Єлизавета почала святкувати 70-річчя на престолі (фото, відео). Також королева Британії подарувала найвищий титул дружині принца Чарльза.

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    Теги: ЗМІ Королева Єлизавета II смерть Велика Британія
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    Американське ЗМІ заявило, що королева Єлизавета ІІ померла