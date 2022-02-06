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    Єлизавета ІІ повідомила, хто з її родини має отримати титул королеви

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    Камілла Паркер-Боулз та принц Чарльз одружилися у 2005 році - Єлизавета ІІ повідомила, хто з її родини має отримати титул королеви
    Камілла Паркер-Боулз та принц Чарльз одружилися у 2005 році
    фото: Instagram/@clarencehouse

    Герцогиня Корнуолська, коли принц Чарльз зійде на престол, має стати королевою

    Королева Великої Британії Єлизавета ІІ закликає надати дружині спадкоємця престолу принца Уельського Чарльза герцогині Корнуолській Каміллі титул королеви-консорта. Відповідну заяву монархиня зробила в суботу, 5 лютого, з нагоди 70-річчя свого правління.

    «Коли згодом мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви надасте йому та його дружині Каміллі таку ж підтримку, як і мені, – підкреслила вона. – Я щиро бажаю, щоб коли цей час прийде, Камілла була відома як королева-консорт, оскільки вона продовжує свою вірну службу».

    Як пише ВВС із посиланням на представника резиденцію Кларенс-хаус, принц Уельський і герцогиня Корнуольська були «зворушені» відповідною заявою.

    Підтримка британської королеви означає, що будь-яка перешкода для того, щоб Камілла стала королевою, малоймовірна, тож після переходу влади герцогиня Корнуолська отримає титул королеви і зможе виконувати повноцінну королівську роль поряд із Чарльзом.

    Чарльз та Камілла одружилися у 2005 році. Раніше принц Уельський був одружений з принцесою Діаною, але подружжя розлучилося в 1996 році, за рік до того, як вона загинула в автокатастрофі в Парижі.

    Нагадаємо, вчора королева Єлизавета почала святкувати 70-річчя на престолі (фото, відео).

    Нещодавно королева Британії подарувала найвищий титул дружині принца Чарльза.

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    Теги: Королева Єлизавета II Велика Британія Принц Чарльз
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    Єлизавета ІІ повідомила, хто з її родини має отримати титул королеви