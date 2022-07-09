ЗСУ знищили ще 300 окупантів. Оновлені дані Генштабу про втрати РФ

Минулої доби найбільших втрати російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку

За минулу добу українські захисники знищили близько 300 рашистів, загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 37200 тис. вояків. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім цього, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 липня орієнтовно склали:

танків ‒ 1638 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3815 (+4) одиниць,

артилерійських систем – 832 (+4) одиниць,

РСЗВ – 247 (+0) одиниць,

засобів ППО – 108 (+1) одиниць,

літаків – 217 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 187 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5) одиниць,

крилатих ракет – 155 (+0) одиниць,

кораблів/катерів – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2687 (+2) одиниць,

спеціальної техніки – 66 (+0) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Дані уточнюються.

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