Як завершиться війна: Резніков назвав три можливі сценарії

У всіх сценаріях завершення війни – перемога за Україною

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про своє бачення трьох сценаріїв закінчення війни, у кожному з яких Росія програє. Про це він сказав на онлайн-конференції, пише Liga.net.

Першим можливим сценарієм міністр назвав новий так званий «жест доброї волі» з боку армії РФ. У межах такого сценарію, на думку Резнікова, спочатку Україна вийде на кордони станом на 24 лютого 2022 року, а потім розпочнуться переговори щодо статусу окупованих після 2014 року територій Донбасу та Криму, але вже за столом із партнерами України.

Резніков запевняє, що «Мінська-3» і капітуляції точно не буде, і «ніхто не вестиме переговори з дулом біля скроні».

Другий варіант, як вважає міністр, полягає в тому, що ЗСУ поступово «перемелюватимуть» армію РФ, оскільки це «війна ресурсу на ресурс». Глава Міноборони наголосив, що у РФ більше живої сили та техніки, але «все не сучасне та стародавнє», і «вони використовують принцип м'ясорубки».

Резніков також процитував міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса з цього приводу: «Друзі, якщо ви плануєте воювати ресурс на ресурс, м'ясорубка на м'ясорубку, ми вам не зможемо допомогти. Але якщо ми будемо разом використовувати сучасні технології і наносити ураження у найболючіші місця для росіян, ми точно переможемо».

Очільник Міноборони України додав, що другий варіант буде не таким швидким – можливо, не до кінця цього року.

Третій варіант – драматичніший для РФ, сказав Резніков. Це розвал Росії на кілька різних суб'єктів – Татарстан, Башкортостан тощо. Глава Міноборони впевнений, що «ми точно за нашого життя це побачимо, але це трохи довгострокова історія».

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирил Буданов спрогнозував терміни завершення війни. На його думку, починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють переломний момент у війні проти Росії. При цьому до кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг прогнозує, що війна в Україні, швидше за все, закінчиться за столом переговорів. НАТО продовжить допомагати українцям, аби посилити їхні позиції.

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