На Львівщині почали відкривати лікарні другої хвилі для хворих на Covid-19



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Лікарня другої хвилі на Львівщині зможе прийняти до 50 пацієнтів

Кількість хворих в регіоні може зрівнятися з кількістю тих, хто надає їм допомогу

Влада Львівщини відкриває додатково Жидачівську центральну районну лікарню. Станом на сьогодні, 11 серпня, вона ще не запрацювала, але вже є погодження від Міністерства охорони здоров’я. Заклад зможе прийняти близько п’ятдесяти «ковідних» хворих. Про це стало відомо під час брифінгу щодо актуальної інформації із захворюваності на коронавірус в області, передає кореспондентка «Еспресо.Захід».

«Жидачівська центральна районна лікарня — це чергова установа, яка буде приймати хворих на Covid-19, – зазначив на брифінгу заступник голови Львівської ОДА Іван Собко. – Головна лікарка дуже вміло і швидко підготувала відділення, точки кисню відпрацювала. Майже готове відділення зможе прийняти до 50-ти хворих. Суть не в тому, скільки лікарень ми можемо ще відкрити, суть в тому, що має бути якісне лікування. В інфекційній лікарні та центрі легеневого здоров’я працюють люди, які на 100% вміють надати допомогу при пневмонії, особливо «ковідній». Проте не слід забувати, що в нас справді не лише по Львівській області, але й по Україні є дефіцит висококваліфікованих медичних кадрів: багато виїхало за кордон, багато перекваліфікувалося. Найстрашніше чи не зрівняється число тих, хто може надати допомогу з числом тих, хто її потребує».

Іван Собко побоюється збільшення хворих на Львівщині

Попри великий наплив хворих, наразі проблеми з госпіталізацією чи апаратами ШВЛ немає, повідомляє видання. Ними лікарні забезпечені. Втім інфекціоністи наголошують, що до тих пір, поки є джерело інфекції, вірус існуватиме. Також додають, що вірус почав мутувати і нині є випадки, коли легені згоряють за кілька днів і людина помирає.

«Кількість людей, яка потенційно може захворіти, є надзвичайно великою. Зрозуміло, не всі хворіють легко, – наголошує лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталя Тімко. – 80% людей скаржаться, що не відчувають запаху, таке враження ніби ніс не дихає, нежиті нема, але ніс не хоче дихати. Є відчуття комка в горлі, хтось постійно хоче пити, хтось відчуває загальну слабість. При таких симптомах людина може активно виділяти вірус та потребує обстеження».

Нагадаємо, як раніше писав «Главком», мер Івано-Франківська назвав рекомендації МОЗ «дурницею» і пообіцяв, що з 1 вересня діти підуть у школу.