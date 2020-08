Байден обрав кандидатом у віцепрезиденти США сенаторку Гарріс, яка обіцяла підтримувати Україну

Гарріс брала участь у праймеріз Демократичної партії

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден після довгих пошуків оголосив ім'я свого кандидата на пост віцепрезидента — сенатор від штату Каліфорнія Камала Гарріс.

Про це Байден повідомив у своєму Twitter.

«Для мене велика честь оголосити вам, що я обрав Камалу Гарріс — безстрашного борця за маленьку людину і одну з кращих державних службовців країни — в якості свого напарника», — написав Байден.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.