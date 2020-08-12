Байден обрав кандидатом у віцепрезиденти США сенаторку Гарріс, яка обіцяла підтримувати Україну
Гарріс брала участь у праймеріз Демократичної партії
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден після довгих пошуків оголосив ім'я свого кандидата на пост віцепрезидента — сенатор від штату Каліфорнія Камала Гарріс.
Про це Байден повідомив у своєму Twitter.
«Для мене велика честь оголосити вам, що я обрав Камалу Гарріс — безстрашного борця за маленьку людину і одну з кращих державних службовців країни — в якості свого напарника», — написав Байден.
I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020
Раніше видання The Hill повідомляло, що вибір Байдена з великою часткою ймовірності може впасти саме на Гарріс.
Вона брала участь у праймеріз Демократичної партії, але після успіху на старті, швидко втратила популярність і вийшла з президентської гонки.