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    У світі

    Байден обрав кандидатом у віцепрезиденти США сенаторку Гарріс, яка обіцяла підтримувати Україну

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    Джо Байден і Камала Гарріс - Байден обрав кандидатом у віцепрезиденти США сенаторку Гарріс, яка обіцяла підтримувати Україну
    Джо Байден і Камала Гарріс

    Гарріс брала участь у праймеріз Демократичної партії

    Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден після довгих пошуків оголосив ім'я свого кандидата на пост віцепрезидента — сенатор від штату Каліфорнія Камала Гарріс.

    Про це Байден повідомив у своєму Twitter.

    «Для мене велика честь оголосити вам, що я обрав Камалу Гарріс — безстрашного борця за маленьку людину і одну з кращих державних службовців країни — в якості свого напарника», — написав Байден.

    Раніше видання The Hill повідомляло, що вибір Байдена з великою часткою ймовірності може впасти саме на Гарріс.

    Вона брала участь у праймеріз Демократичної партії, але після успіху на старті, швидко втратила популярність і вийшла з президентської гонки.

    США партії Twitter
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