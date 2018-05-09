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    Японія, Китай та Південна Корея обговорили ядерне роззброєння КНДР

    Китай та Японія мають розбіжності у поглядах щодо найкращого варіанту вирішення питання ядерного роззброєння КНДР
    Лідери Китаю, Японії та Південної Кореї обговорили співпрацю навколо північнокорейського питання. У середу, 9 травня, після дворічної перерви в Токіо відбувся трьосторонній саміт, на якому зустрілися прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян та президент Південної Кореї Мун Чже Ін. Сіндзо Абе заявив, що учасники
    • Сьогодні, 10:23
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    <span>Зліва направо: Лі Кецян, Сіндзо Абе та Мун Чже Ін</span>
    Зліва направо: Лі Кецян, Сіндзо Абе та Мун Чже Ін

    Китай та Японія мають розбіжності у поглядах щодо найкращого варіанту вирішення питання ядерного роззброєння КНДР

    Лідери Китаю, Японії та Південної Кореї обговорили співпрацю навколо північнокорейського питання. У середу, 9 травня, після дворічної перерви в Токіо відбувся трьосторонній саміт, на якому зустрілися прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян та президент Південної Кореї Мун Чже Ін.

    Сіндзо Абе заявив, що учасники саміту обговорили, яким чином вони могли б сприяти відмові Північної Кореї від ядерної зброї, але не розкрив деталей. «Ми повинні надати імпульс для завершення денуклеаризації Корейського півострова та досягнення миру і стабільності у Північно-Східній Азії», - сказав Абе на спільній прес-конференції. Втім, Китай та Японія мають розбіжності у поглядах щодо найкращого варіанту вирішення питання ядерного роззброєння КНДР.

    Зустріч відбулася в умовах різкого розвитку подій на Корейському півострові. Напередодні пройшла зустріч корейського лідера Кім Чен Ина із головою КНР Сі Цзіньпіном у місті Далянь на північному сході Китаю. 9 травня державний секретар США Майк Помпео прилетів до Пхеньяна для підготовки зустрічі Кім Чен Ина с президентом США Дональдом Трампом.

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    Раніше американський президент Дональд Трамп повідомив, що в «травні або на початку червня» відбудуться переговори між ним та лідером КНДР. У свою чергу, влада КНДР вперше висловили готовність обговорити з США створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Зустріч Трампа та Кіма може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї.

    Джерело: DW

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    США Південна Корея Японія Китай Північна Корея
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